Afectacions de trànsit pels actes de celebració de la Festa Major de Manresa
A partir d'aquest diumenge i fins al dilluns 1 de setembre, actes com la Moscada, el Tap'Antic, el Castell de focs, els concerts al carrer Sallent i el Correfoc generaran canvis en la mobilitat rodada
Redacció
Manresa
Des del diumenge 24 d'agost fins al dilluns 1 de setembre carrers i places de la ciutat acolliran els actes de celebració de la Festa Major, uns esdeveniments que comportaran afectacions a la mobilitat tant de persones com de vehicles.
- Diumenge 24 d'agost: A la plaça Major i voltants es farà la Moscada i Correfoc infantil. L'afectació serà sobretot entre les 2 del migdia i 2/4 d'11 de la nit. A partir de les 2 quedarà prohibit l'aparcament de vehicles pels carrers on transcorrerà el Correfoc, que començarà a la plaça Major i continuarà pel carrer del Cap del Rec, plaça del Carme, carrer Pedregar, carrer Sabateria, carrer Sant Miquel i acabarà de nou a la plaça Major. A partir de les 6 de la tarda, es tallarà l'accés de vehicles a la plaça Major on es faran activitats infantils. Els vehicles que circulin per carrer Sobrerroca es desviaran pel passatge Amics. A partir de les 8 del vespre, una hora abans de l'inici de la Moscada, es tallarà el trànsit de vehicles pels carrers per on passarà el Correfoc infantil.
- Dimecres 27 d'agost: El Centre Històric acollirà diverses activitats, entre les quals el Tap'Antic, que comportaran afectació a la mobilitat des de les 7 de la tarda fins a les 12 de la nit. A partir de les 7 de la tarda, es tallarà el trànsit de vehicles al carrer Sobrerroca a l'alçada del carrer Joc de la Pilota. Els vehicles que circulin pel carrer Sant Andreu es desviaran pel carrer Joc de la Pilota (sentit de circulació invertit), hauran de girar pel carrer Dama i dirigir-se cap al carrer Llussà per accedir al carrer Puigterrà de Dalt. El carrer Infants també quedarà tallat des de plaça Infants.
- Dijous 28 d'agost: El taller de castells, l'assaig de la Mostra i l'espectacle de danses tradicionals "El cor en dansa" que es faran a la plaça Major, comportaran afectacions al trànsit des de les 6 de la tarda fins a 2/4 d'11 de la nit. Entre aquestes hores, es tallarà el trànsit de vehicles de la plaça Major des del passatge Amics.
- Divendres 29 d'agost: Amb motiu del concert de música electrònica Oxigen, es tallarà el trànsit de vehicles al voltant de la placeta de la Mel des de les 7 de la tarda fins a 2/4 de 4 de la matinada. En concret, es tallarà el trànsit del carrer Urgell, entre el carrer del Born i la plaça Anselm Clavé, i del carrer Mel, entre el carrer Urgell i el carrer Camp d'Urgell. La cercavila nocturna Gegantnit! farà que a partir de les 9 del vespre es talli puntualment el trànsit de vehicles als següents carrers: Passeig Pere III (sortida des de la Ben Plantada), places 11 de Setembre, Espanya i Neus Català Pallejà, Muralla del Carme, plaça Infants, carrer Puigterrà de Dalt, plaça Lladó i carrer Verge de l'Alba. Les actuacions del Tradidansa 2025 faran que de les 10 a les 11 de la nit, el trànsit de vehicles a la plaça Major quedi tallat des del passatge Amics.
- Del divendres 29 d'agost al dilluns 1 de setembre: Durant els tres dies hi haurà afectacions de trànsit al carrer Sallent i rodalies pels concerts de nit que s'hi celebraran (Flashy Ice Cream, III Cocotown Party, Catarres, Dj Kevin Leal, Doctor Prats, Dj Arzzet). Les afectacions començaran el divendres a les 8 del matí fins al dia 1 de setembre a les 10 del matí. Les restriccions de trànsit començaran el divendres 29 d'agost a les 8 del matí a causa del muntatge de l'escenari dels concerts, que se situarà al carrer Sallent, a la cruïlla amb el carrer Artés. En aquest punt, es limitarà el moviment de vehicles i s'hi donarà pas alternatiu. També quedarà prohibit aparcar vehicles a la zona dels concerts. El mateix dia, a partir de les 4 de la tarda, es tallarà el trànsit de vehicles al carrer Sallent, entre plaça Prat de la Riba i carrer Avinyó. Els vehicles que circulin pel carrer Sallent en direcció al centre de la ciutat es desviaran per carrer Avinyó en direcció a la Carretera de Vic. També es tallarà el carrer Artés, entre l'avinguda dels Dolors i la Carretera de Vic. Els cotxes es desviaran pel carrer Avinyó per accedir al carrer Sallent en direcció al Parc Tecnològic. El dilluns 1 de setembre, es restablirà el trànsit habitual al Polígon Industrial Els Dolors a partir de les 10 del matí.
- Dissabte 30 d'agost: Amb motiu de la 3a Exposició-trobada de vehicles clàssics i clàssics esportius, dels actes de festa major davant de l'Ajuntament i de la cercavila popular, de les 9 del matí a les 2 del migdia es prohibirà l'estacionament de vehicles i es tallarà el trànsit al carrer Dante i a l'avinguda Abat Oliva, entre els carrers Valentí Almirall i Balmes en tots dos sentits de circulació, ja que s'hi celebrarà la trobada de vehicles. Els actes de dissabte a la plaça Major (tronada Manresana, cercavila popular, balls populars, Mostra del Correfoc i mostra de dansa folklòrica Oreneta d'Or) afectaran el trànsit de les 3 del migdia fins al punt de mitjanit. En concret, es tallarà el trànsit a la plaça Major des del passatge Amics. La celebració de la cercavila popular eixamplarà puntualment el radi d'afectació. A partir de 2/4 de 6 de la tarda, els carrers per on passarà la cercavila, que s'ha modificat per les obres d'urbanització que s'estan fent al carrer Guimerà, quedaran tallats al trànsit. Els carrers afectats seran: plaça Major, carrer Sant Miquel, Plana de l'Om, carrer del Born, plaça Sant Domènec, Passeig de Pere III (1r tram), plaça Neus Català Pallejà, carrer Guimerà, carrer Sant Joan Baptista La Salle, carrer Infants, carrer del Carme, carrer Cap de Rec i plaça Major.
- Diumenge 31 d'agost: Amb motiu de la Diada castellera es tallarà el trànsit de vehicles a l'indret de la Plana de L'Om i el carrer del Born a l'alçada del carrer Vilanova. L'afectació durarà de les 11 del matí fins les 2 del migdia. La ballada de la imatgeria, la ballada popular i els espectacles de dansa a la plaça Major obligaran a tallar el trànsit en aquest punt des de les 12 del migdia fins a les 2, i de 2/4 de 7 de la tarda a les 12 de la nit. També es tallarà puntualment el trànsit de vehicles als carrers per on transcorrerà la Cercavila del Pubillatge. El tall començarà a 2/4 de 6 de la tarda i afectarà els carrers Talamanca, passeig de la República, Plana de l'Om, carrer Sant Miquel, plaça Major, carrer Sobrerroca, passatge Amics, plaça del Carme, carrer del Carme, plaça Europa, Muralla del Carme i plaça Sant Domènec, on se celebrarà l'acte del Pubillatge.
L'organització i celebració del Castell de focs comportaran afectacions a la mobilitat a la zona del Parc de l'Agulla, on ja al matí es prohibirà aparcar vehicles als aparcaments i zones properes al parc. A partir de les 5 de la tarda fins a 2/4 de 12 de la nit, es tallarà el trànsit de vehicles en diverses zones al voltant del parc:
- Es tallarà la sortida de la carretera C-55 "Manresa nord – Agulla" en tot dos sentits de la marxa.
- Es tallarà la circulació de vehicles de la carretera de Santpedor (BV-4501) a l'alçada del carrer Santa Joaquima fins a la rotonda d’enllaç amb la C-25 (rotonda del Club Tennis Manresa).
- La carretera que va dels carrers de la Pau i Santa Joaquima al Parc de l'Agulla serà de sentit únic en direcció al Parc: el carril de la dreta serà exclusiu per als vehicles, que quan arribin a la rotonda s'hauran de desviar obligatòriament per l'accés a la carretera C-55, sentit Barcelona, i el carril de l'esquerra es reservarà al vianants que, un cop passada la rotonda, disposaran de tota la calçada per arribar fins al Parc de l'Agulla.
- Dilluns 1 de setembre: El Centre Històric de Manresa acollirà el Correfoc que comportarà afectacions de trànsit des de les 2 del migdia fins a 2/4 d'1 de la matinada del dimarts 2 de setembre. Es prohibirà aparcar vehicles als carrers per on transcorrerà a partir de les 2 del migdia. A partir de les 3 del migdia es tallarà el trànsit als següents carrers: carrer Infants, muralla del Carme (carretera de Vic – plaça Infants), plaça Infants, carrer Puigterrà de Dalt, carrer Joc de la Pilota, carrer Dama, carrer Llussà, carrer del Carme, plaça del Carme, plaça Mil-centenari, carrer del Pedregar, plaça Pedregar, carrer Metge Planes, carrer Nou, carrer de la Canal, carrer Sant Miquel, baixada del Carme, plaça Sant Ignasi Malalt, plaça Major, carrer Cap del Rec, plaça Hospital, carrer Sant Andreu, plaça dels Drets, carrer Sobrerroca, passatge Amics, carrer Santa Llúcia, plaça Immaculada, carrer Galceran Andreu, carrer de la Codinella, baixada del Pòpul, baixada de la Seu, carrer Vallfonollosa, plaça d'en Creus, carrer Na Bastardes, baixada Na Bastardes, carrer de les Piques, carrer de Fontanet, plaça de la Reforma (des de Pont Reforma), passeig de la República, carrer dels Llops, plaça Llisach, plana de l’Om, carrer del Born, carrer Urgell, carrer de Vilanova, plaça Sant Domènec, carrer Barreres (des de carrer de la Mel), plaça Gispert, carrer de Talamanca, carrer d'En Cirera, sta. Maria, plaça Palmira Jaquetti Isant, carrer d'Arbonés, carrer Campanes, carrer Sant Francesc. També amb motiu del Correfoc, s'anul·larà la parada de transport públic interurbà "plaça Europa". La festa major es tancarà amb el Ball del Correfoc que començarà a 2/4 d'1 de la matinada del dimarts 2 de setembre. El trànsit a la plaça Major i als carrers que hi accedeixen es mantindran tancats fins que s'acabi.
