El dilluns 25 d'agost s'obre el període d'inscripcions a les visites de la Manresa Desconeguda
La primera, que es farà el dijous 28 d'agost, permetrà entrar a les sales del cinema Atlàntida, tancat des del 2012
La segona, que es farà el divendres 29, oferirà un passeig pels espais de Manresa on l'octubre de 1975 es van detenir militants antifranquistes.
Redacció
Les persones interessades en les visites de la Manresa Desconeguda d'enguany podran apuntar-s'hi a partir del dilluns 25 d'agost a les 10 del matí, sigui per internet o presencialment a l'Oficina de Turisme. La visita "Del Catalunya a l'Atlàntida: dos cinemes emblemàtics" es farà el dijous 28 d'agost en horari de matí i tarda, i la ruta "Octubre de 1975: els espais de repressió", el divendres 29, en horari de tarda.
"Del Catalunya a l'Atlàntida: Dos cinemes emblemàtics" portarà els visitants a les tres sales on manresans i manresanes van gaudir del cinema durant dècades, fins que el 2012 van quedar aturades en el temps. Els espais conserven encara tot el seu equipament tècnic i al llarg de l'itinerari, una de les pantalles també recuperarà vida, ja que s'hi podrà veure una breu projecció sobre la seva història. En previsió d'una alta demanda per veure aquest espai, i tenint en compte que l'aforament és limitat, es faran visites tant al matí (9, 10, 11 i 12 hores) com a la tarda (17, 18, 19, 20 hores).
El divendres a la tarda es farà la ruta "Octubre de 1975: els espais de repressió". Es tracta d'un recorregut guiat pels espais que van ser escenari dels principals fets que l'any 1975 van acabar amb la detenció i repressió d'activistes a Manresa, just abans de la mort del dictador. L'itinerari, d'una hora i mitja de durada, sortirà de Casa Caritat a les 17, 18.30 i 20 hores.
Per inscriure's, cal entrar en aquesta pàgina web o anar presencialment a l'Oficina de Turisme, a la plaça Major, 20, en horari de 10 a 14 i de 17 a 19 el dilluns i de 10 a 14 hores el dimarts, dimecres i dijous.
Les visites també es faran amb llengua de signes i, tot i que els itineraris no són plenament adaptats, s'adequaran perquè les persones amb dificultats de mobilitat també puguin gaudir-ne.
Les visites a la Manresa Desconeguda són organitzades per l'Ajuntament de Manresa amb la col·laboració del Centre d'Estudis del Bages, Espectacles Soler i Cabot, Museu de l'Aigua i el Tèxtil, Fundació Turisme i Fires de Manresa, Grup de Teatre Paranys i CCOO, i amb la participació de l'Associació Memòria i Història de Manresa, Foment de la Memòria.
