La plaça Major de Manresa i entorns acolliran diumenge la Moscada i el correfoc infantil de festa major
La jornada començarà a mitja tarda amb els tallers de Xàldiga i, a partir de les 9 del vespre, hi haurà la Moscada a la plaça Major i el Correfoc infantil pels carrers del voltant
L'Ajuntament ha publicat un ban amb les mesures de prevenció per assistir o participar en aquest tipus d'actes
Redacció
La plaça Major de Manresa acollirà aquest diumenge la Moscada i el correfoc infantil, la primera cita per als nens i nenes que volen gaudir del foc, els petards, la imatgeria de la secció infantil de Xàldiga, i de la música de Quants Band Jove. L'Ajuntament recorda la importància de prendre mesures per participar en els actes de foc, per poder viure i gaudir d'una festa major segura.
La jornada començarà a les 18 h amb els tallers de Xàldiga infantil a la plaça Major. Els infants podran ser tabalons o diablons per un dia i fer-se fotografies amb la imatgeria. També serà el moment perquè els més menuts puguin donar la pipa a la Tremenda. Durant la tarda, qui ho desitgi, podrà adquirir el material necessari per prendre part al Correfoc.
A partir de les 9 de vespre tindrà lloc la Moscada infantil, una mostra de percussió dels Tabalons, espectacle de foc dels Diablons i la participació de la imatgeria de la secció infantil de Xàldiga Taller de Festes. També hi haurà l'actuació musical de la Quands Band Jove.
Tot seguit, serà el torn del Correfoc infantil. Amb inici i final a la plaça Major, sortirà cap al carrer del Cap del Rec, plaça del Carme, carrer Pedregar, carrer Sabateria i carrer Sant Miquel.
Per prendre part d'aquests actes de foc es recomana portar roba i calçat adients: barret, mocador de coll, màniga llarga i pantalons llargs, roba de cotó, taps a les orelles i calçat tancat. També es recorda que pares i mares són els responsables de la participació dels seus fills i filles a la festa, i que està prohibit participar en la rua de foc amb cotxets i portar infants a coll.
Les mesures i recomanacions per als participants i espectadors també es poden consultar al ban que ha dictat l'alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, per a una Moscada i correfoc infantils segurs.
Afectacions de trànsit
A partir de les 6 de la tarda, es tallarà l'accés de vehicles a la plaça Major. Els vehicles que circulin pel carrer Sobrerroca en sentit a la plaça es desviaran pel passatge Amics. A partir de les 8 del vespre, es tallarà el trànsit als carrers per on transcorrerà el correfoc infantil, on ja no es podrà estacionar des de les 2 del migdia.
