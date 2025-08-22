La primera persona que ja no ha pogut utilitzar l'escala 'nyigui-nyogui' de l'estació d'autobusos de Manresa
A primera hora de la tarda, tres operaris han instal·lat barres de ferro i cartells informatius per evitar el pas · Els usuaris ja poden accedir a l'estació d'autobusos a través del nou accés
Les mediàtiques -i molt criticades- escales metàl·liques provisionals que connectaven el carrer Sant Antoni Maria Claret amb l’Estació d’Autobusos de Manresa ja són història. Aquest divendres a les 16:15 hores, els operaris municipals han clausurat definitivament l’accés a l’anomenada “escala nyigui-nyogui”, que durant mesos ha estat l’única via d’accés a l'estació pel carrer Sant Antoni Maria Claret.
El darrer en intentar utilitzar-la ha estat un conductor d’autobús, que pujava cap a l’estació sense saber que l'accés ja s'havia tancat. Un cop a dalt, s’ha trobat amb tres operaris que l’han informat que les escales estaven clausurades i l’han fet recular. Tot i així, el treballador ha pogut accedir a l'estació per la nova escala, inaugurada aquest mateix divendres a primera hora de la tarda.
A banda i banda de l’escala antiga, s’hi han instal·lat barres de ferro i cartells informatius per evitar el pas. El desgast de la “nyigui-nyogui” era més que evident: els esglaons, fets amb material de bastida, mostraven signes clars d’esgotament estructural, amb algunes peces pràcticament trencades i inestables.
Aquestes escales provisionals s’havien instal·lat amb la previsió de ser una solució temporal durant les obres d’urbanització lligades a la promoció de pisos de la Nova Alcoholera. Tot i això, han acabat funcionant el doble de temps del previst i han estat objecte de nombroses crítiques per part dels usuaris, tant pel seu estat com per la seva incomoditat.
Ara, amb la nova escala ja en funcionament, s’inicia el desmantellament definitiu de l’estructura metàl·lica. A partir de dilluns, es preveu que comencin les tasques de retirada de la polèmica escala que avui ha viscut el seu darrer capítol.
