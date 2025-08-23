La Festa Major Alternativa tindrà ben aviat una nova geganta, la Sibil·la
A diferència d’altres anys, el programa d’aquesta 34a edició ha començat amb la cercavila que ha donat pas al pregó dels actors Mireia Cirera i Pol Casas, el ball de la Fadulla i el cercatasques
Clara Torradas Cura
La Festa Major Alternativa de Manresa ha tornat a apostar per una programació diversa i de proximitat. Sota la consigna «contra els monstres del passat, construïm el futur», l’organització ha donat aquest dissabte a la tarda el tret de sortida a nou dies d’activitats amb la cercavila inaugural, el pregó i els primers balls. Entre els protagonistes hi ha brillat la Fadulla, la geganta pròpia de la FMA que el 2023 va sortir per primera vegada i que ja s’ha consolidat com a símbol de la festa.
Abans de la cercavila popular, la jornada ha arrencat amb un taller d’autodefensa feminista conduït per Gemma Franch i Leti. L’activitat, plantejada com un espai no mixt, es presentava com un espai on recollir eines pràctiques i de reflexió per a l’empoderament de les dones i les persones trans.
La cercavila popular s'ha posat en marxa amb els pregoners Pol Casas i Mireia Cirera, que han acompanyat la rua per les diferents places de la ciutat. A cada parada presentaven parts del programa i animaven el públic a participar-hi.
A la plaça Puigmercadal, Pol Casas ha donat el tret de sortida explicant que aquest any s’han incorporat quatre colles noves a la batalla de colles, unes colles que com bé ha dit el pregoner mateix «han vingut per quedar-se a l’Alternativa». També ha explicat que enguany la competició tindrà un al·licient especial: la colla guanyadora d’aquest any serà l’encarregada d’organitzar el pregó de l’any vinent.
La primera parada va ser a plaça Sant Domènec, on Casas ha desgranat una part de la programació. En acabar, un grup de noies joves han inciat un clam picant de mans que deia «no hi ha Manresa sense l’Alternativa», acompanyat pel ritme dels tambors que donaven pas a la següent etapa de la cercavila.
A plaça Anselm Clavé, Mireia Cirera ha aprofitat per explicar les activitats previstes a la Terrasseta de l’Alternativa, també anomenada plaça de la Música. Més endavant, a plaça Gispert, tant ella com Casas van explicar que feia uns dies la Fadulla els havia «dit que estava trista» perquè estava sola. «Hi ha alguna solució?», han preguntat al públic. La resposta ha arribat amb una sorpresa: una nova geganta que s’afegirà a la família de la FMA. Entre xiulets i aplaudiments, han anunciat que ja té nom: Sibil·la. «Els gegants no es fan sols, hi col·laborarem totes perquè la Fadulla tingui una companya», han proclamat entre l’eufòria del públic.
La rua ha acabat a la Terrasseta on els assistents van poder comprar els mocadors d’aquesta edició, negres i amb el propòsit de l’edició en majúscules al centre. També s’hi venien samarretes blanques amb la mateixa frase.
Amb la plaça plena, ha començat el pregó. Mireia Cirera l'ha obert amb un missatge contundent. «Prefereixen la Manresa buida i grisa abans que places amb gent i vida», en clara referència als veïns de Cal Jorba que aquest any s’han querellat contra la festa. Tant ella com Pol Casas han aprofitat també per denunciar la situació internacional, mencionant «el món que es desfà davant de genocidis i guerres» en memòria a la guerra de Gaza.
Els pregoners han acabat dient alhora «i amb el puny alçat, bona Festa Major Alternativa!». I tot seguit, el públic ha seguit amb el ritme «No hi ha Manresa sense l’Alternativa». Llavors ha sonat La Flama, d’Obrint Pas, i va arrencar el ball de la Fadulla.
