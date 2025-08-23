Festa Major de Manresa 2025: què fer aquest diumenge 24 d’agost?

La gran festa arrenca amb activitats pels més petits · Consulta-les

Imatge d'arxiu del correfoc infantil de Manresa

Imatge d'arxiu del correfoc infantil de Manresa / Arxiu / Oscar Bayona

Redacció

Manresa

La Festa Major de Manresa 2025 escalfa motors amb una jornada amb activitats pels més petits de la casa. Aquest diumenge, 24 d'agost, la ciutat s’omple de cultura, música, tradicions i espectacles per viure intensament la festa. Consulta aquí tots els actes programats per avui per hores i ubicacions.

Diumenge, 24 d’agost

El més destacat: Arrenca la Festa Major de Manresa 2025 amb un diumenge pensat per a les famílies, amb tallers infantils i una primera mostra de cultura popular amb el Correfoc infantil.

  • 18:00 – Tallers de Xàldiga infantil: fotografia’t amb la imatgeria infantil (Plaça Major)
  • 21:00 – Moscada i Correfoc infantil (Plaça Major)

