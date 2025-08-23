Manresa tornarà a ser l’any vinent la capital internacional dels microcotxes
Després d’una dècada, la trobada estatal més important de vehicles petits, es farà a la ciutat bagenca en la seva vintena edició
Preveu acollir més de cent automòvils i gairebé 300 persones d’arreu del món
Manresa es convertirà el maig de l’any vinent en la seu de la 20a Trobada Internacional de Microcotxes. Una dècada després, i, coincidint amb el 70è aniversari del PTV, fabricat aquí, la trobada tornarà a la capital del Bages, la ciutat on es va originar.
L’esdeveniment és el més important de l’estat espanyol pel que fa a quedades de microcotxes, segons explica Antoni Tachó, president de Clàssic Motor Club del Bages, l’associació que l’organitza. «També té una repercussió molt gran a Europa. La gent que ha vingut a Manresa, si pot, sol repetir. Sí que és cert que al continent se’n fan moltes, però, potser la nostra és de les més reconegudes; tothom qui ha vingut, malgrat la distància, té interès per repetir». De fet, apunta que «hi ha gent que fa molts quilòmetres per venir a Manresa a participar. Fins i tot ens hem trobat amb gent d’Anglaterra, d’Alemanya i del nord de França que han vingut conduint el seu microcotxe des del seu país».
El club compta que, entre organització i assistents, hi hagi unes 240 o 250 persones provinents de diferents llocs del món: «Espanya, Àustria, França, Alemanya, Anglaterra, Portugal, Holanda i un de Suïsa», fa saber Tachó, consultat per Regió7.
Els vehicles que hi vulguin participar «han de tenir menys de 600 cm³, tres metres de llarg com a màxim, dues o menys portes i que estiguin fabricats com a molt tard l’any 1969», informa el president de Clàssic Motor Club del Bages. «La idea, i el que portem fent durant tots aquests anys, és representar el que van ser els microcotxes a Europa durant els anys 50».
Biscuter, PTV, Isetta...
Alguns dels models que l’organització ja té constància que assistiran a la trobada són «els Biscuter, fabricats a Sant Adrià del Besòs, que seran els més nombrosos; els PTV, els segons més habituals perquè som a Manresa i, a més, en celebrem el 70è aniversari; els Isetta, els Goggomobil i els Messerschmitt». Tots aquests, diu Tachó, «són els microcotxes que més hi haurà. Fins al moment, també sabem que vindrà algun David, un Cuba i un Bond». Calculen que, en total, hi haurà entre 100 i 110 vehicles. El límit de participants són 125.
Pel que fa a les activitats que es duran a terme durant la 20a Trobada Internacional de Microcotxes, Tachó explica que «a Manresa ciutat farem la presentació dels microcotxes, una gimcana d’habilitats, un concurs d’elegància, que tracta que els propietaris facin una presentació dels cotxes i, si ho volen, que vagin vestits de l’època dels vehicles; i, si podem, encara que no està concretada, una visita o una exposició amb els vehicles PTV per celebrar el 70è aniversari». A més, l’organització també té previst que els microcotxes puguin fer un seguit de rutes per la comarca. «Els itineraris, que encara estan per fixar, es faran amb el trànsit normal. Tots els vehicles tenen assegurança i ITV, per tant, no hi ha cap problema». El que sí que és cert, diu Tachó, és que «sense l’ajuda de la Policia Local i dels Mossos d’Esquadra seria més complicat, ja que, aquest tipus de cotxes es poden avariar i si queden al voral de la carretera es podrien produir situacions de risc. Si, en canvi, hi ha la policia és molt més senzill i de seguida queda tot senyalitzat i sense perill».
Hereus del PTV
L’organització va a càrrec de Clàssic Motor Club del Bages, que des del 1989 han estat fent trobades de microcotxes. Tachó n’explica els inicis: «La idea va sorgir entre el Xavier Perramon i jo, ambdós descendents dels fundadors del PTV, quan, després de restaurar un model 400 de la marca, vam decidir que l’havíem de treure al carrer i fer una trobada». En lloc d’apuntar-se a un altre club, van decidir muntar-lo ells, «i així és com va néixer el que avui és el club de cotxes clàssics i antics més gran d’Espanya». Actualment, organitzen 45 activitats a l’any, tenen tres treballadors i editen una revista trimestral: InfoClàssic.
L’últim any que els carrers de Manresa van gaudir d’aquesta particular trobada va ser el 2015. Fins aleshores, totes les edicions havien tingut lloc a la capital bagenca. La primera es va fer el mateix any de fundació del club, el 1989. «Les primeres convocatòries es van fer cada any i, després, a partir de la tercera o quarta edició, cada dos anys», fa saber Tachó. Les edicions que es van fer posteriorment es van celebrar a Platja d’Aro i a Sitges.
Ara, amb la col·laboració de l’Ajuntament de la ciutat, el Clàssic Motor Club del Bages ha decidit tornar a portar la trobada internacional allà a on pertany. Ho faran l’últim cap de setmana de maig de 2026. La ubicació concreta «encara no està clara», conclou Tachó.
