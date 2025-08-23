La nova escala a l’estació de busos de Manresa té un espai on posaran un ascensor
Ahir va quedar clausurada l'escala metàl·lica provisional i es va estrenar la nova d'obra
De la instal·lació de l'elevador se'n farà càrrec l'Ajuntament, que no ha concretat quan
La nova escala d’obra que connecta el carrer de Sant Antoni Maria Claret amb l’Estació d’Autobusos de Manresa té al costat un espai pensat per posar-hi un ascensor.
L’escala s’ha fet dins de les obres lligades a la promoció de pisos Nova Alcoholera de Matrovacesa, que també ha fet la urbanització de l’entorn, però que no posarà l’ascensor perquè, tal com ha informat l’empresa constructora Garcia Riera, responsable de les obres, és una infraestructura que depèn de l’Ajuntament, que no ha concretat quan la posarà.
El doble de temps del previst
Finalment, ahir a la tarda va entrar en funcionament la nova escala per connectar el carrer de Sant Antoni Maria Claret amb l’estació d’autobusos, que relleva la que hi havia hagut annexa a la parada del bus (que es van enderrocar l’abril passat) i la metàl·lica, provisional i nyigui-nyogui, que ha funcionat gairebé quatre mesos, el doble del que s’havia dit, al mateix carrer de Sant Antoni Maria Claret. Ahir ja va quedar clausurada i dilluns la començaran a desmuntar. La nova escala a l’estació, més ample i ben acabada que la que hi havia, té dos trams amb vuit graons cadascun.
