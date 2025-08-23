Un pont de Sant Francesc de Manresa més ample i rehabilitat recupera el trànsit habitual
S’han reobert els dos carrils de circulació i una de les dues voreres, on ja han instal·lat la nova barana
La previsió és que els treballs, que van començar el gener passat, quedin acabats del tot els mes vinent
El pont de Sant Francesc de Manresa torna a ser transitable des d’ahir, després d’estar fora de servei des del gener passat per fer-hi obres de rehabilitació que, entre altres, han suposat ampliar-lo per dotar-lo de dues voreres de metre i mig cadascuna. De moment, només n’hi ha una d’oberta, que és la que ja té la nova barana instal·lada. El mes vinent és previst que quedi finalitzada del tot l’actuació.
Ahir, encara hi havia un senyal de color groc al Passeig del Riu en direcció ciutat on posava que el pont estava tancat, la qual cosa va despistar algun conductor.
Si bé des de l’andana del viaducte no s’aprecia, si es mira per sota sí que es veu l’eixamplament de l’estructura a banda i banda. Els nous voladissos s’han fet imitant les formes originals del pont per respectar-ne l’interès patrimonial, atès que és un BCIL. També per sota es veu la rehabilitació que s’ha fet de la pedra, que té molt millor aspecte, així com de les quatre piles que sostenen la infraestructura, que travessa el riu Cardener i té una longitud de 107 metres i cinc voltes.
La que s’està acabant ara és la segona ampliació que es fa del pont, que va entrar en funcionament el 1900, i ja es va eixamplar a la dècada dels anys 20 del segle passat. Tot i que durant la Guerra Civil va patir desperfectes que es van reparar, fa anys que les seves condicions no eren les òptimes.
L’actuació té un pressupost d’1.359.785 d’euros i va a càrrec del Departament de Territori de la Generalitat. Entre altres, s’ha renovat el ferm de la calçada, els elements de drenatge i s’han posat noves barreres de seguretat amb llums led encastats.
- Adeu al para-sol: el nou invent que fa ombra a quatre persones arriba a les platges espanyoles
- Una família del Bages passa 10 hores en alta mar per la desaparició d'un tripulant del seu creuer
- Una baralla en un bar entre pare i fill a Manresa obliga els Mossos a intervenir
- Una dona en estat greu arriba a l'hospital gràcies a haver estat evacuada en autoescala a Manresa
- Fa 15 anys que aterra dos pobles de la Garrotxa: crema garatges, agredeix treballadors i fereix el bestiar
- Oasis del Solsonès per gaudir del darrer sospir de l’estiu
- Forestals bagencs i moianesos a Zamora expliquen la seva experiència: «Ens sentim més valorats aquí que a Catalunya»
- Els 5 aliments que s'han d'eliminar de la dieta per perdre pes