Reivindicació
Un vídeo d’Instagram fa broma sobre els manresans crítics amb l’Alternativa
La historieta «The Jorbetes», amb dibuixos animats de caràcter humorístic, ja acumula més de 75.000 visualitzacions i 140 comentaris al compte de la FMA
Clara Torradas Cura
El vídeo satíric publicat al compte d’Instagram de la Festa Major Alternativa (FMA) de Manresa s’ha convertit en una de les publicacions de més èxit de l’organització.
La FMA començarà aquesta tarda amb la cercavila inaugural, el pregó i un cercatasques, i s’estendrà fins al diumenge 31 d’aquest mes. Actualment, el vídeo acumula 75.000 reproduccions i gairebé 140 comentaris, cosa que l’ha convertit en el tercer més vist del perfil, i el que més interacció ha generat.
L’autor és l’artista manresà de vinyetes satíriques Pau B. Gros, que, juntament amb el seu company Chiri Lópex, ha donat veu als personatges. Lópex també ha produït les músiques del vídeo.
El reel presenta la família fictícia The Jorbetes, veïns de Cal Jorba. El contingut crític també inclou una part de prejudicis. Al principi del vídeo, quan el fill pregunta als seus pares qui és la gent que es concentra a la plaça Puigmercadal, la mare li respon: «Quan no tens segona residència a la Cerdanya fas aquestes coses per cridar l’atenció». Si ha de fer un resum del contingut, Gros diu que parla de gent «a qui molesta que els altres s’ho passin bé».
La crítica arriba després que, enguany, un grup reduït de propietaris de l’edifici de Cal Jorba hagi interposat una denúncia contra l’Ajuntament pel soroll de la FMA de l’any passat. Gros assegura que la seva intenció «no és ofendre ningú» i que el to satíric busca «desinflar tensions amb humor».
En la descripció del vídeo s’indica que es tracta del primer capítol de la segona temporada, una referència humorística més al conflicte pel fet que ja és el segon estiu que dura, i una manera de dir que, si els veïns no han volgut trobar un acord i han «tirat pel dret» interposant la denúncia, «ara toca una segona part» de la festa a la plaça.
L’organització de la Festa Major Alternativa ha batejat el capítol com Tinc Alternativa, que és el títol d’un dels capítols de la sèrie Plats Bruts. Segons Gros, el missatge de fons és clar: «Els veïns tenen l’alternativa d’entendre que la festa no és en contra d’ells, de no posar-s’hi d’esquena i de gaudir-la com tothom».
El vídeo el protagonitza una família típica d’una sitcom dels anys 90, amb una mare que anomena els qui gaudeixen de la festa de la plaça «okupes de merda» i un pare que decideix posar una denúncia contra l’Ajuntament. En un moment donat, a la plaça es veuen banderes, inclosa l’antifeixista i la de Palestina. El fill acaba convertit en formiga i es menja el pare, que no deixa de queixar-se. La formiga, símbol de la FMA, representa «la unió i la resistència, perquè són animals que viuen en comunitat», diu Gros. Un missatge que, amb humor i crítica social, resumeix l’esperit de la festa.
