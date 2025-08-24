Festa Major de Manresa
Els fills de la Maite Cots protagonitzen la primera encesa de la Moscada infantil
Durant la tarda, els més petits de casa es van convertir en tabalons i diablons, es van fotografiar amb la imatgeria i els més atrevits van donar el seu xumet a la Tremenda del bestiari de Xàldiga
Manresa va viure un dels moments més esperats de la seva Festa Major: el diumenge de moscada, protagonitzat per nens i nenes. La jornada va començar a mitja tarda amb un ambient d’il·lusió i de gresca a la plaça Major, on famílies i infants es van fotografiar amb el bestiari de Xàldiga. A més, alguns infants es van animar a deixar la pipa i la van penjar al coll de la Tremenda, que va ser un dels punts amb més èxit de la plaça.
A partir de les 6 de la tarda, s’oferien quatre tallers infantils diferents. Els infants van poder fer-se fotos amb la Tremenda i la Traqueta, i participar en activitats pensades per apropar-los a la festa. La plaça es va dividir en quatre espais: Pinta els elements de Xàldiga infantil, Aprèn a tocar el tabal, Dona la pipa a la Tremenda i fes-te una foto i Sigues un diabló.
El coll de la Tremenda lluïa ple de xumets, testimonis de nens i nenes que al llarg dels anys l’hi han anat deixant. Una nena va ensenyar quin era el seu xumet, «aquest era el meu» assenyalava amb el dit. Ara era el torn del seu germà petit, que es va acomiadar de la pipa i la l’hi va penjar al coll.
En aquest últim espai, nens i nenes es van vestir de diablons amb el mocador vermell al cap. La Ivet, de només 3 anys, va estar a punt de provar de portar una massa, però finalment es va fer enrere. En canvi, en Sergi Riera, de 17 anys, i la Roser López, de 16, que des de fa un any formen part de l’organització, van mostrar molt d’entusiasme per participar a la mostra i al posterior correfoc, «tenim moltes ganes de veure el foc i de gaudir-ho», van assegurar.
La Martina, de 7 anys, pintava un dibuix de la dragona Tremenda. Una responsable del taller va explicar que enguany «els nens pintaven i després enganxaven un bastonet de fusta al paper, convertint-lo en una titella».
Els tallers van acabar poc abans de les 8 del vespre. Tot seguit es va preparar l’espai per a la Moscada, l’espectacle protagonitzat per joves d’entre 10 i 18 anys de Xàldiga infantil. «Han estat bona part de la tarda omplint el Bou de pirotècnia», explicava un dels joves de Xàldiga.
Record a la Txell i la Maite
La nit va acabar amb la mostra del correfoc, que un cop més va demostrar tenir un gran poder de convocatòria. La plaça Major es va omplir per contemplar l’espectacle dels elements de Xàldiga. Al començament de la Moscada, es va fer un record especial per la Txell Fusté i la Maite Cots, aquesta última especialment implicada en la part infantil de l’entitat. L’acte va arrencar «enmig de la pólvora i de la música que ens uneix» amb un minut de silenci. I tot seguit, els tres fills de la Maite van protagonitzar la primera encesa de la nit.
La Moscada infantil va donar pas al correfoc amb una crida que va ressonar a la plaça Major: «Que s’encenguin els carrers i que cremi Manresa!». Entre aplaudiments, va començar el recorregut que va portar el correfoc infantil pels carrers del centre: el Cap del Rec, la plaça del Carme, el carrer Pedregar, la Sabateria i Sant Miquel, fins a tornar al punt de partida. L’olor de pólvora i les espurnes van omplir l’aire en una cercavila on la valentia i la complicitat dels infants van ser els protagonistes.
