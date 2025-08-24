ENTREVISTA | Jordi González Molina Gerent dels multicinemes Bages Centre
Jordi González Molina, gerent dels multicinemes Bages Centre: «El cinema català necessita qualitat per tenir públic»
Durant 23 anys ha estat, juntament amb Jordi Padró, el principal responsable de l’equipament d’oci, entreteniment i cultura que mou més gent al cap de l’any a la Catalunya central. L’afició al cinema que li va encomanar la seva mare ha acabat sent una manera de guanyar-se la vida, i creu fermament que cap tecnologia li impedirà continuar fent-ho
Un jove molt aficionat a les pel·lícules que treballava com a comercial en una impremta veu a Regió7 que un complex d’oci amb 12 sales de cinema busca gerent. Es presenta, l’entrevisten, valoren que tingui empenta, que senti passió per les pel·lícules i que hagi estat col·laborador del festival de Manresa. El fitxen. Amb 26 anys, Jordi González es posa al capdavant del Bages Centre. Era el 2002 i encara hi és.
Passar de ser comercial a gestionar un multicinemes devia ser tot un canvi.
Sí, per a mi poder treballar aquí va ser un privilegi; de la meva passió pel cinema en vaig fer una professió. Des del primer dia em vaig proposar aprendre fent de tot: estar a la taquilla, vendre crispetes, i el que fes falta. De fet, encara ho faig. Vinc del món del handbol i sempre he pensat que tothom ha d’atacar i tothom ha de defensar, el cap el primer. I s’ha de tenir en compte que no és només cinema, hi ha molt més per gestionar.
La part que no és cinema té un pes important en l’atracció de visitants?
Intentem que els locals tinguin els seus propis clients i no depenguin només dels assistents al cinema però, evidentment, el cinema és el motor, i no només dels locals de dins del complex, sinó els de restauració de tot l’entorn. Per exemple, els dimecres d’estiu, que són els dies que tenim més espectadors, els locals de fora també han de reforçar el personal.
Els multicinemes van molt lligats al moment àlgid de l’oci als complexos comercials: compra setmanal en família, menjar ràpid, pel·lícula... Aquest model ja no està en el seu millor moment. Pot ser un problema?
No ho creiem. Els Trullols ja no és ben bé una perifèria on es va a fer tot això. Hi ha bon transport des del centre i s’hi arriba molt fàcilment. A la Manresa del 2000 aquesta zona potser era lluny, però ara ja no.
Tanquen sales a tot arreu i les plataformes s’enduen l’audiència. Inquietant?
És que això nostre fa molts anys que és una lluita! Primer la televisió, després el VHS, la pirateria, el top manta, les plataformes... La idea que les sales desapareixeran fa anys que circula. Realment, costa molt convèncer que vingui al cinema una persona que ja li està bé veure una pel·lícula en un mòbil. Per tant, l’únic que podem fer és oferir millores tecnològiques a la gent a qui realment li agrada el cinema, i que l’experiència de veure’l a casa, per molt gran que tinguis la televisió, no es pugui ni comparar. Per això procurem tenir sempre el més modern. Evidentment, les xifres no són les de fa vint anys, però encara són bones, amb tres o quatre mil persones que passen per aquí cada setmana.
Amb tot, la clau encara deu ser l’atractiu de les pel·lícules. La producció de la indústria actual n’és prou?
El que passa és que fer pel·lícules en digital n’ha reduït els costos, cada vegada hi ha més títols i cada cop es crema les pel·lícules més ràpid. Nosaltres intentem que les estrenes ens durin unes setmanes, i procurem que les més petites també tinguin el seu lloc, que els grans ‘blockbusters’ i el cinema infantil, que al final de l’any sempre és el més vist, no es mengin la resta dels títols. Intentem que hi hagi cinema per a tothom.
El cinema independent no occidental que està guanyant premis als festivals hi cap?
Això depèn molt de les distribuïdores. Nosaltres exhibim el que ens porten, no anem a buscar el cinema a les productores. Si un distribuïdor aposta per una pel·lícula petita, l’exhibirem. El que passa és que, normalment, costa que aquestes pel·lícules atreguin públic.
Hi pot haver espai per a la versió original?
Avui és impossible. Molta gent m’ho demana i sempre contesto que, si tothom que ho demana vingués a veure-les, en faríem, però no és així. Els números canten. Molta gent no sap ni què vol dir V.O.S.E.
Acostuma a encertar què funcionarà?
Amb els anys en vas aprenent, però el públic encara em continua sorprenent de tant en tant. «Barbie»seria un exemple. Creia que vindria gent, però no tanta. O «Alcarràs». El públic de vegades sorprèn fins i tot les grans productores, per molts estudis que facin. Ara, per exemple, els mateixos que van fer «Del Revés 2», que va ser un superèxit, han fet «Elio», que havia d’arrasar, i és un fracàs.
Queixes: al cinema fa fred i hi ha espectadors que fan soroll.
Sí, la gent es queixa de la temperatura, però si tothom pogués triar el volum del so i la temperatura, seria impossible posar-se d’acord. Hi ha qui té fred i hi ha qui té calor. En general tenim un públic educat i agraït que porta pocs problemes, però també hi ha algun maleducat, com a tot arreu, i estem insistint que no volem que la sala es converteixi en una zona de picnic on es mengi de tot.
La cultura de la crispeta no ho abona una mica això del picnic?
No ho crec. L’olor de crispeta i tot el que oferim al bar ja estan integrats en l’experiència de veure una pel·lícula. De fet, hi va haver uns dies que no vam tenir servei de bar i la gent es queixava molt. Fins i tot vàrem haver de tornar el preu d’entrades d’espectadors que, sense crispetes, no van voler entrar.
La pandèmia va ser el pitjor que podia passar?
Sí, el pitjor que ha passat mai. Va ser desolador. No hi havia estrenes! Durant mesos! I es va crear la idea que les sales ja no aixecarien mai més el vol. En un moment donat, la mateixa indústria va fomentar aquesta idea: durant un temps, Disney es va saltar les sales i va portar les estrenes a la seva plataforma, tot i que una pel·lícula té molt més recorregut en una sala; a la plataforma, en una setmana no se’n recorda ningú. També em va sorprendre que les distribuïdores no fessin un esforç per portar bons títols i revertir-ho. Ningú no volia treure la pel·lícula del calaix i arriscar-se a cremar-la. Afortunadament, ens hem recuperat, però va ser molt dur.
El 2014 Estats Units tenia el 85% del mercat mundial; ara el 70%. Xina tenia el 5% i ara el 16%. L’hegemonia americana es pot acabar?
És difícil que s’acabi, però la gent està descobrint que hi ha altres cinemes. Quan jo vaig començar, les pel·lícules espanyoles eren espanyolades. Però bons directors espanyols han fet que la gent s’hi acostumi i ara té molt públic. Els darrers cinc o sis anys també ha passat amb el cinema en català.
Què es pot fer pel cinema en català?
Produccions de qualitat. S’ha intentat de tot amb les quotes, però sense qualitat no hi ha públic. Amb qualitat n’hi pot haver. I pel que fa al doblatge, el cinema infantil té una mica més de públic en català que en castellà. Si tothom s’hi acostuma, es normalitzarà. Les pel·lícules per a adults encara no van tan bé, però nosaltres hi continuem apostant.
El cinema comercial de qualitat, que no gaires anys enrere era abundant, sembla haver desaparegut.
Encara n’hi ha, però es concentra en algunes èpoques de l’any. I funciona. Hi ha un públic d’entre 40 i 60 anys que el valora. De vegades és el ritme d’estrena de les distribuïdores el que dificulta que aquest cinema es pugui veure.
Una pel·lícula que creu que podria anar reposant i sempre funcionaria?
Potser «Titanic». No totes les generacions han pogut gaudir-la en una sala de cinema, i crec que a totes els agradaria fer-ho.
El cinema va créixer per l’atractiu de les grans estrelles. Ara sembla que la indústria no es preocupa de crear-ne. Es un error?
No ho sé. Potser no hi ha actors i actrius amb el carisma necessari. Potser ara no hi ha un Tom Hanks. La realitat és que ara les grans produccions es dediquen a les grans franquícies. Les de superherois, per exemple. I n’hi ha que ja semblen una mica esgotades.
Faci’m la cartellera perfecta per omplir les sales.
Triant un títol de cada gènere, podríem posar-hi
«El señor de los anillos: El retorno del rey», «Tiburon», «Mamma mia», «Del revés», «Harry Potter», «Ocho apellidos vascos», «Avatar», «Mar adentro», «Seven», «Sin perdón», «Titanic», i «Vengadores: Endgame»
I una cartellera per veure-la vostè?
Hi podria haver «Salvar al soldado Ryan», «Evita», «Cuenta conmigo», «Los intocables de Elliot Ness», «El padrino», «El sexto sentido», «Senderos de gloria», «Star Wars», «Pulp Fiction», «Forrest Gump», «Psicosis», i «JFK: Caso abierto».
Què és el més estrany que ha vist en una sala?
(Riu) Uf, de tot. Pràctiques sexuals, evidentment. Jo a la sala m’he trobat gent despullada completament. No tenien fred!
Un cinèfil darrere dels projectors
Jordi González Molina va néixer a Balsareny el 28 de març de 1976. Fill de Francesc, empleat a Caixa Manresa, i de Carme, perruquera molt aficionada al cinema que li va transmetre la passió per les pel·lícules. Va estudiar la primària al poble, la secundària a la Butjosa i el COU a l’institut Llobregat de Sallent. Es va llicenciar en Història a la Universitat de Lleida, on va viure durant la carrera i on anava al cinema dos cops a la setmana com a mínim. Va tenir una primera feina a Finques Corral i, tot seguit, es va incorporar a la Impremta Orriols de Balsareny, on va treballar dos anys de comercial. Va ser col·laborador del Fecinema.
El 2002 es presenta a una selecció de personal per fitxar el nou gerent del Bages Centre i, amb 26 anys, esdevé el responsable de l’equipament.
Va jugar durant vint anys a handbol amb el Balsareny, amb el qual va estar a punt d’ascendir a Primera Catalana. Va ser el president del club entre 2004 i 2010. Està casat amb l’Imma i té dos bessons, el Jordi i l’Elna. Viu a Solsona, d’on és la seva parella. A banda de veure pel·lícules li agrada col·leccionar-les. En té més de 1.400, la majoria en Blu-ray. És soci del Barça i aficionat al handbol i a la lectura.
Tothom té el que es mereix? No.
Millor qualitat i pitjor defecte. Empatia, i caos ordenat.
Quant és un bon sou? Un que permeti viure dignament.
Percep pressió estètica? Jo no, però hi és.
Quin llibre li hauria agradat escriure? «Leviatan», del Paul Auster..
Una obra d’art. Els guerrers de Xi’an.
En què és expert? En intentar resoldre la complexitat amb humor.
Què s’hauria d’inventar? Una cura contra el càncer.
Déu existeix? No.
A quin personatge històric o de ficció convidaria a sopar? John Fitzgerald Kennedy.
Un mite eròtic. Elena Anaya.
Acabi la frase. La vida és... Un ball que hem d’aprendre a ballar.
La gent, per naturalesa, és bona, dolenta o regular? Bona.
Faci un paradís amb tres ingredients. Tranquil·litat, respecte, i amor.
Un lema per a la seva vida. Viu i deixa viure.
