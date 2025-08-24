Festa Major

L’Ajuntament de Manresa publica les mesures de prevenció pels actes de foc

El document fa referència a la Moscada i el correfoc infantil, que es faran avui, i al Correfoc, que tindrà lloc el dilluns 1 de setembre, darrer dia de la festa major

Imatge del Correfoc de la festa major del 2024 / ARXIU | OSCAR BAYONA

Redacció

Manresa

L’Ajuntament de Manresa ha publicat les mesures de prevenció per a la celebració de la Moscada i correfoc infantil, així com del Correfoc de la festa major. Les recomanacions s’adrecen tant a les persones que hi participaran o hi assistiran, com al veïnat i comerciants de les zones per on passaran.

Com a mesures protectores físiques per als participants, s’aconsella utilitzar roba adient: de cotó, mànigues i pantalons llargs, mocador al coll, barret de roba, i sabates esportives de pell que agafin fort els peus. També es recomana protegir-se els ulls i tapar-se les orelles per disminuir els sorolls.

En el cas que, per qualsevol circumstància, s’encengués la roba, el consistori recomana tirar-se al terra i rodolar per tal d’apagar les flames. Sota cap concepte es pot córrer si aquesta situació es produeix. En tot moment cal seguir les recomanacions de l’organització i dels serveis d’ordre. No es poden fer cadenes de més de tres persones, i a les places s’ha de girar en el sentit invers a les agulles del rellotge. Per a qualsevol necessitat d’assistència mèdica, hi haurà punts pròxims on poder-se dirigir.

Pel Correfoc, el centre de coordinació i l’hospital de campanya se situarà a la plaça Europa.

Als comerços i veïns de la zona, l’Ajuntament els recomana baixar els portals metàl·lics i/o persianes dels edificis, tancar portes, finestres i balcons i protegir les obertures per impedir que entrin coets i/o guspires que puguin causar un incendi als habitatges.

Consells al veïnat i comerços

També cal protegir els vidres de les finestres, portes i aparadors amb cartons gruixuts. Per facilitar aquesta tasca, l’Ajuntament de Manresa proporciona des de dimecres passat cartó a aquelles persones que ho necessitin. Encara els poden anar a recollir els dies 26, 27, 28, 29 d’agost de les 9 del matí a les 2 del migdia a la Regidoria de Cultura i Llengua de l’Ajuntament de Manresa.

