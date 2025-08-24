Històries del Bages - Núm. 937
Refugis antiaeris a la Manresa franquista (2)
El decret del govern franquista que obligava als habitatges de nova edificació la construcció d’un habitacle contra les bombes va quedar constatat en el permís que van sol·licitar les germanes Davant, propietàries de la casa amb el seu nom
Francesc Comas
El 22 de juliol de 1943 un decret de la presidència del govern franquista establia l’obligatorietat de construir un refugi antiaeri a tots els blocs d’habitatges de més d’una planta que es construïssin a les ciutats de més de vint mil habitants de l’estat.
A Manresa tenim constància documental d’algunes cases de nova construcció en les que la llei obligava a construir un refugi.
Sis dies més tard de l’aprovació del decret, les germanes Davant, propietàries de la casa Davant, d’estil modernista de la plaça de sant Domènec, xamfrà amb Born i carrer Nou, van demanar permís a l’Ajuntament per enderrocar aquest edifici i fer-ne un de nova construcció amb locals comercials als baixos i oficines a les tres plantes. Per això, molts manresans pensen i diuen que la Casa Davant es va enderrocar.
Aquesta casa va ser construïda per l’arquitecte municipal Ignasi Oms i Ponsa entre el 1902 i el 1904. En aquest any la va llogar la casa Jorba que tenia diferents botigues disperses pels voltants del carrer del Born i sant Domènec. Aquell 1904 es van obrir als diferents pisos de la casa Devant les seccions dels magatzems Jorba que també va servir d’habitatge per a la família Jorba.
L’inici de la construcció, als anys trenta, del nou edifici de la casa Jorba en el xamfrà entre el carrer Nou i la Muralla (als anys quaranta Avenida del Caudillo) va fer que l’activitat comercial de Magatzems Jorba es desplacés al nou edifici i la casa Davant quedés buida. Les dues germanes van preveure enderrocar l’edifici i fer-ne un de nou amb dues plantes més. Però al cap de pocs dies van rebre un ofici de l’ajuntament que les obligava «a que se incluyera en los planos presentados para la construcción de una casa de planta baja y tres pisos la Plaza de Sto. Domingo, la parte correspondiente a refugio, de acuerdo con lo prevenido en el Decreto de 22 de Juliol de 1943, sobre Defensa Pasiva».
El 18 de setembre del mateix any es presenten els plànols amb un refugi al soterrani de cent deu metres quadrats de superfície, una alçada de 2,22 metres i una capacitat per a dues-centes persones.
L’arquitecte municipal va fer una sèrie de precisions respecte als plànols del refugi: considerava que la capacitat del refugi era suficient per a dues-centes persones que venien a ser sis o set per a cada despatx, però calia «construir una ante camera con puerta metálica de cierre hermético. Se dispondrá de dos retretes en la forma prevista. Su acceso es inmediato a la escalera, junto al ascensor. Se preveé una salida por la fachada de la Plaza de Santo Domingo. La ventilación se verificarà por tragaluces situados en dos portales del exterior».
«El actual techo estaba previsto para suportar la carga de un gran almacén. Es preciso reforzarlo, construyendo jàsseres de cemento armado de 50x34 cms. Con cuatro armaduras, con varilla de 20 cms y un planché colocado sobre el actual techo de 16 cms de altura y varillas de 16 cms, formando doble armadura, resistiendo el conjunto la sobrecarga de los escombros de los 5 pisos que tiene el edificio».
Al cap de deu dies l’arquitecte municipal Joaquim Manich i Comerma aprovava els plànols «porque dicho proyecto de refugio antiaéreo reúne las condiciones establecidas por las condiciones vigentes» i se’ls va concedir permís per enderrocar la casa i aixecar-ne una de nova.
Malgrat l’aprovació de l’enderrocament, la casa no es va tirar a terra i a mitjan dècada dels cinquanta canviaria de propietat i s’eliminarien tots els elements modernistes, es van aixecar més pisos «adicionar dos pisos en altura y un ático» i, a la segona meitat de la dècada dels seixanta, es van transformar les obertures de balcons i tribunes en les finestres actuals i es va habilitar per a oficines.
