Espiritualisme
La Cova de Manresa ofereix tres dies d’iniciació als Exercicis Espirituals
Redacció
Manresa
La Cova de Manresa proposa una forma original de conèixer Ignasi de Loiola a través de la seva història, la seva autobiografia, el llibre dels Exercicis Espirituals i la projecció d’una pel·lícula sobre el sant. Es tracta de fer un recés a l’indret mateix on Ignasi de Loiola va viure l’experiència que donaria lloc al llibre dels Exercicis. El curs, el desembre vinent, oferirà una introducció als Exercicis Espirituals, donarà a conèixer les eines ignasianes bàsiques als llocs originals (Cova, Centre d’Espiritualitat i Capella del Rapte) i ensenyarà a interioritzar la Paraula de Déu seguint la pedagogia de Sant Ignasi, amb temps de pregària personal i possibilitat d’acompanyament.
