Cues a primera hora del matí per recollir entrades per a la Manresa Desconeguda
Aquest dilluns ja hi havia mig centenar de persones esperant a la porta de l'Oficina de Turisme per poder assistir a una de les dues propostes programades enguany en el marc de la festa major
Una cinquantena de persones feien cua, a primera hora d'aquest dilluns al matí, per recollir entrades per a les visites de la Manresa Desconeguda d'enguany. La cua ja s'havia format deu minuts abans que l'Oficina de Turisme, situada a la plaça Major, obrís les portes. Quan el personal de l'oficina ha iniciat la jornada laboral, no ha hagut d'esperar que arribés gent i de seguida ha començat a repartir les entrades per a les visites d'enguany: "Del Catalunya a l'Atlàntida: dos cinemes emblemàtics" i "Octubre de 1975: els espais de repressió".
Els interessats a participar en aquestes activitats s'hi poden inscriure des d'avui, dilluns 25 d'agost, ja sigui per internet o presencialment a l'Oficina de Turisme. Cada persona només pot agafar dues entrades. Aquest migdia, per a la visita de dijous ja en quedaven molt poques disponibles.
La visita "Del Catalunya a l'Atlàntida: dos cinemes emblemàtics" es farà el dijous 28 d'agost en horari de matí (que és una novetat d'enguany) i tarda, i la ruta "Octubre de 1975: els espais de repressió", el divendres 29, en horari de tarda.
El contingut de les visites
La primera, portarà els visitants a les tres sales del cinema Atlàntida on tants manresans van gaudir del cinema durant dècades, fins que l'any 2012 va tancar. Els espais conserven encara tot el seu equipament tècnic i, al llarg de l'itinerari, una de les pantalles també recuperarà vida, ja que s'hi podrà veure una breu projecció sobre la seva història. Tenint en compte que l'aforament és limitat, es faran visites tant al matí (9, 10, 11 i 12 hores) com a la tarda (17, 18, 19, 20 hores).
El divendres a la tarda es farà la ruta "Octubre de 1975: els espais de repressió". Es tracta d'un recorregut guiat pels espais que van ser escenari dels principals fets que l'any 1975 van acabar amb la detenció i repressió d'activistes a Manresa, just abans de la mort del dictador. L'itinerari, d'una hora i mitja de durada, sortirà de Casa Caritat a les 17, 18.30 i 20 hores.
Per inscriure's, cal entrar en aquesta pàgina web o anar presencialment a l'Oficina de Turisme, a la plaça Major, 20, en horari de 10 a 14 i de 17 a 19 el dilluns i de 10 a 14 hores el dimarts, dimecres i dijous.
Les visites també es faran amb llengua de signes i, tot i que els itineraris no són plenament adaptats, s'adequaran perquè les persones amb dificultats de mobilitat també puguin gaudir-ne.
