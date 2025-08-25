L'escala “nyigui-nyogui” de Manresa ja és història
Dos operaris han iniciat aquest dilluns al matí el desmuntatge de l’estructura metàl·lica provisional per accedir a l'estació d'autobusos
8 del matí. S’escolta el primer cop metàl·lic. Dos operaris, sense pressa però sense pausa, comencen a desmuntar la “nyigui-nyogui”. L’escala grinyola per últim cop, com si es queixés de marxar després d’haver aguantat —amb més voluntat que dignitat— mesos de desgast i controvèrsia. Alguns vianants encara s’hi acosten, desorientats, preguntant per on es puja ara cap a l’estació. No saben que aquest accés provisional, que durant mesos ha connectat el carrer Sant Antoni Maria Claret amb l’Estació d’Autobusos de Manresa, ja és història.
L’accés es va clausurar divendres passat a primera hora de la tarda. En aquell moment i fins ara, encara hi ha hagut usuaris que s’han apropat fins a l'escala, ja jubilada, preguntant com es podia arribar des d'ara a l'estació. El cap de setmana, tres joves es van topar amb el cartell de 'prohibit el pas' al peu de l'escala, però la manca de senyalització clara sobre el nou itinerari els va portar a continuar caminant, fins a arribar a l’estació a través del carrer Maternitat d’Elna.
L’escala antiga, formada per una estructura de bastida metàl·lica, mostrava signes clars de deteriorament, amb graons desgastats i peces inestables. A banda i banda de l’estructura s’hi havien instal·lat barres de ferro i cartells informatius amb la indicació de “prohibit el pas” per evitar incidents durant les tasques de desmuntatge. Aquestes escales provisionals es van instal·lar com a solució temporal durant les obres d’urbanització vinculades a la promoció de pisos de la Nova Alcoholera. No obstant això, la seva utilització s’ha allargat el doble del temps previst.
Amb el nou accés ja en marxa, el desmantellament de la "nyigui-nyogui" tanca una etapa molt comentada pels veïns i viatgers de la zona.
