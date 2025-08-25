Els treballs d’asfaltatge a Manresa arriben dimecres al Passeig i al carrer del Pirineu
Les obres al Passeig implicaran tallar el lateral en direcció Bonavista entre les places Espanya i 11 de Setembre
Les obres al carrer de la barriada Mion afectaran cinc parades de bus i també es tallarà el trànsit des del camí de la Gravera
Redacció
Els treballs d’asfaltatge a Manresa corresponents al Pla de Millora de l’Espai Públic 2025 continuen aquesta setmana al passeig de Pere III i al carrer del Pirineu. El pla té una inversió d’1,5 milions d’euros que permetrà millorar al llarg de l’any voreres, espais de vianants, calçades, camins rurals i parcs infantils de la ciutat. En concret, les obres que es fan aquest estiu, corresponen a la partida destinada a millorar les calçades, dotada amb 350.000 euros.
Les dues actuacions
El dimecres 27 d’agost s’actuarà al passeig de Pere III, al tram entre la plaça Espanya i la plaça de l'11 de Setembre (al costat de l'edifici dels Sindicats). Es tallarà el trànsit de vehicles en aquest lateral del Passeig en direcció plaça Bonavista i, en conseqüència, també quedarà tallat el vial que, des del carrer de Circumval·lació, baixa cap al Passeig. Les parades de bus de plaça Espanya no quedaran afectades, però els autobusos hauran de fer circuits alternatius. Les afectacions tenen una durada prevista de tres dies (dos de tall total i un d’afectacions puntals per treballs de pintura).
També dimecres s’asfaltarà el carrer del Pirineu, al tram entre el carrer del Montseny i el carrer del Pedraforca, a la barriada Mion. El trànsit es tallarà ja des del camí de la Gravera. L'accés i la sortida de vehicles del carrer de l'Aneto i del passatge de l'Aneto es farà en direcció a carrer del Pedraforca o bé en direcció al camí de la Gravera, depenent de l'estat dels treballs. Hi pot haver moments puntuals en els quals el trànsit quedi tallat totalment. Pel que fa a l’accés i a la sortida dels guals situats en el tram d'obres, es permetrà sempre que l'estat dels treballs ho permeti. Les afectacions en aquest vial tenen una durada prevista de tres dies (dos dies del tall total i un dia d’afectacions puntals per treballs de pintura).
Parades de bus afectades
Les obres al carrer del Pirineu afectaran cinc parades del bus urbà de Manresa: Escola Sant Ignasi, Gravera, Madrid, Pedraforca i Cadí. Els usuaris del bus s’hauran de desplaçar cap a les parades més properes, que queden just als extrems del tram afectat per obres (el Poal i plaça Catalunya) i també podran fer ús de la parada provisional que s’ubicarà a plaça de la Democràcia. Tota la informació referent al Bus Manresa es podrà consultar a l’app i en aquesta web. També es pot fer qualsevol mena de consulta al telèfon 93 875 71 50.
