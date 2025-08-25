Equipaments del segle XIX a Manresa: La proliferació d’ordes religiosos a Manresa
Per tal de contrarestar les idees liberals i de l’internacionalisme proletari, i defensar, alhora, un esperit catòlic, apostòlic i romà en la societat a partir de la caiguda de l’Antic Règim, a la segona meitat del segle XIX van arribar a la capital del Bages nous ordes religiosos que van actuar en diversos àmbits
El creixement poblacional de Manresa a partir de la segona meitat del segle XIX va comportar l’arribada de nombrosos ordes religiosos a la nostra ciutat, tant masculins com femenins, amb l’objectiu de fer front al perill que representaven les idees liberals per a la nova classe social de la burgesia, així com les idees de l’internacionalisme proletari per a la classe treballadora.
Calia defensar un esperit catòlic, apostòlic i romà en la nova societat que s’estava formant a partir de la caiguda de l’Antic Règim. I, per aquest motiu, els nous ordes religiosos que arriben a la ciutat actuaran en tots els camps: en l’assistencial (com hem vist en els primers capítols d’enguany), en l’educatiu, en el sanitari i en l’espiritual, entre altres.
El primer orde que va arribar al segle XIX va ser el 1815. Aquell any l’hospital de Sant Andreu va proposar que una comunitat de monges s’instal·lés al centre assistencial per fer les tasques de neteja i atenció als malalts tot substituint el personal seglar que fins aleshores feia aquestes feines.
Van passar els anys i no va ser fins al 1829 que la junta va anar a buscar les germanes carmelites de la Caritat perquè es cuidessin d’aquesta tasca com ja feien en hospitals d’altres ciutats catalanes.
L’agost d’aquell any van arribar quatre monges carmelites de la Caritat a Sant Andreu, però, problemes d’ordre intern i d’adaptació van fer que al cap de tres mesos abandonessin l’hospital i es tornés a contractar personal seglar per al funcionament diari.
Seguint l’orde cronològic, el primer orde que va arribar i es va establir a Manresa van ser les monges de l’Ensenyança, oficialment Companyia de Maria-Lestonnac, fundada per la francesa Maria-Lestonnac (1606) i que va ser un dels primers ordes femenins dedicats a l’ensenyament.
Un convent a la plaça Major?
A finals del segle XVIII Francesc Escorsell, advocat, va comunicar a l’Ajuntament de Manresa el seu desig de fundar un convent amb aquest orde que es dediqués de forma gratuïta a l’ensenyament i, per aquest motiu, oferia una casa que tenia en propietat a la plaça Major. La mort del benefactor, la guerra el francès i la crisi van frenar el projecte i va caldre esperar fins al 1828 perquè s’aprovés la fundació del convent i arribessin a la nostra ciutat les monges, que es van allotjar a la Casa dels Infants Orfes i, poc després, al primer pis de la casa de la plaça Major on van començar la seva funció educativa.
Al cap d’uns deu anys les monges instruïen a quasi quatre-centes noies i, com que l’espai era insuficient, i on s’havia previst construir el convent també, es va acordar que el col·legi es traslladés al convent dels mínims de Sant Francesc de Paula, desocupat des de l’exclaustració de l’any 1835.
Cal recordar que, amb la Desamortització de Mendizábal i l’exclaustració del 1835, van ser expulsats de la ciutat els ordes mendicants medievals de predicadors carmelites, caputxins i franciscans.
Després de fer-hi obres, les monges el van ocupar el 1851 i, per això, les monges de l’ensenyança es van conèixer a la nostra ciutat com «les monges de sant franciscu» fins que van abandonar el convent als anys seixanta del segle XX.
Les monges de l’ensenyança es van conèixer com «les monges de sant franciscu»
El segon orde que va arribar i es va establir a Manresa van ser les monges paules, que era el segon intent de l’hospital de sant Andreu de tenir unes monges exercint la funció d’assistència als malalts.
L’hospital, arruïnat
Després de la primera guerra carlina (1833-40) l’hospital va quedar arruïnat perquè s’havia omplert de soldats ferits i no van augmentar les rendes. D’altra banda, el creixement de l’hospital havia fet augmentar les feines de manteniment i neteja de l’edifici i l’atenció no mèdica dels ingressats que, en un primer moment, feien de criats i criades. La junta administrativa de l’hospital, de comú acord amb l’Ajuntament, va proposar que una nova comunitat de monges s’hi instal·lés per encarregar-se d’aquestes feines.
La difícil situació econòmica, la desorganització i la necessitat de personal assistencial econòmic van fer que diferents prohoms com Josep Pons Enrich, Josep Herp i Vicenç Solernou iniciessin gestiones per demanar al director general de les Germanes de la congregació de Sant Vicenç de Paül que concedís el permís per venir a Manresa a les monges paüles, que van arribar el 17 de febrer de 1844.
Les Carmelites de la Caritat
El tercer orde que va arribar van ser les monges carmelites de la Caritat a l’asil dels Infants Orfes com hem comentat en els articles d’aquest juliol. Des de principi del segle XVII hi havia un asil fundat pel canonge de la Seu Jaume Pascual amb la finalitat d’acollir nens infants orfes, a l’hora de la veritat només nenes, filles de la ciutat de Manresa i Bellpuig (on havia nascut el prelat).
A partir del 1854 es van fer càrrec de la direcció de l’asil i de l’educació de les internes les germanes terciàries de Nostra Senyora del Carme o Carmelites de la Caritat, que van obrir el centre a l’ensenyament de nenes manresanes que ho demanessin, on aprenien les primeres lletres, a escriure, comptar i labors (Escola Sagrat Cor), a part de la funció espiritual de l’església al sector de Puigterrà.
Les nenes manresanes hi aprenien les primeres lletres, a escriure, comptar i labors
A mitjans de segle es va obrir a la nostra ciutat la Casa de Caritat. Un cop oberta, l’any 1859, es va encarregar immediatament la part assistencial dels infants orfes a les germanes Carmelites de la Caritat, que també van obrir una escola.
Aquest orde religiós era el mateix dels Infants i van decidir obrir un col·legi com a obra d’extensió apostòlica, però, molt aviat, per augmentar les rendes de la casa, es va decidir que les monges farien classe a nenes externes. El 1881 es va inaugurar l’església que va donar servei a la institució i al nou barri que s’estava configurant al voltant de la nova carretera de Vic de la capital del Bages.
