Les 25 pantalles que ajuden a aclarir delictes a Manresa
Des de la sala de comandament de l’edifici de la Florinda de la Policia Local es controlen les càmeres de videovigilància que hi ha instal·lades a la ciutat per garantir la seguretat ciutadana i contribuir a la resolució de fets delictius
És la sala més intel·ligent de l'Ajuntament de Manresa. Presidida per una gran pantalla que, com en tota sèrie policíaca, mostra en temps real les imatges que capturen les 25 càmeres de videovigilància que hi ha a la ciutat, la sala de comandament i de control de l'edifici de la Florinda de la Policia Local és des d'on es controla l'ordre públic a tot Manresa. Instal·lades com a eines de garantir la seguretat ciutadana, les càmeres estan vigilades per agents del cos les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any per prevenir actes delictius, ja que actuen com a element dissuasiu, i, en cas que es donin, per facilitar la seva resolució.
«A banda de ser la sala on es controlen totes les càmeres de videovigilància, aquí tenim l'emissora per la qual rebem totes les trucades i avisos de la ciutadania», explica el cap de la Policia Local, Miquel Martínez. Per això, aquesta és una de les sales més importants del cos, ja que és d'on se solen coordinar els operatius per actuar quan es dona qualsevol incidència i, si resulta que aquesta té lloc en algun dels 25 punts videovigilats, la podran observar en directe i obtenir proves que resultaran molt significatives per esclarir els fets.
«Fa unes setmanes, va tenir lloc un robatori amb força al carrer de Sant Miquel de Manresa i, gràcies a la gravació d'una de les càmeres vam poder identificar el lladre i veure per on es va escapar després dels fets», explicava un dels agents que s'encarrega de supervisar la sala. Llavors, van imprimir un fotograma en què es podia reconèixer el rostre de l'individu i, en coincidir amb la descripció que havien fet els testimonis, ja el van tenir identificat. «Les càmeres tenen tan bona resolució que sovint podem veure la cara dels sospitosos com si fos la seva foto del DNI», va apuntar el cap del cos entre riures.
Supervisant la sala de comandament hi solen haver dos operadors i un cap de torn. La macropantalla, que mostra prop d'una vintena de punts de la ciutat en temps real, els serveix per veure amb un gran luxe de detalls allò que hi està passant i, segons les necessitats de cada moment i l'indret on hagi tingut lloc la determinada incidència, aniran fent variar les imatges que reprodueix. «Quan hi ha manifestacions ens facilita molt la feina perquè les podem veure en tot el seu curs, però les utilitzem, sobretot, per actuar i anticipar-nos davant els avisos que rebem de la ciutadania», expliquen.
«Si ens diuen que a la plaça Sant Domènech hi ha gent generant problemes, consultem la càmera que hi ha a aquest punt i ràpidament sabem si és així, de quantes persones es tracta i quants efectius haurem d'activar», apunten els agents. De fet, part de la macropantalla mostra la ubicació en directe de les diferents patrulles que hi ha a la ciutat, una eina que els ajuda encara més a gestionar la seva resposta.
Les gravacions de les càmeres se solen conservar durant un període de 30 dies, com asseguren fonts consistorials. Tot i això, aquelles que poden ser valuoses per esclarir algun fet delictiu solen ser guardades fins que calgui.
Les càmeres, com apunta el regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, Anjo Valentí (PSC), estan instal·lades en punts concorreguts, sigui de persones com també de vehicles, i on s'han detectat més incidències incíviques i actes delictius, així com en llocs considerats com a entrades o sortides de la ciutat. Durant aquest any es preveu posar-ne cinc més per donar més cobertura a zones més perifèriques de Manresa.
Les zones videovigilades són la plaça Gisbert, al passeig de la República, cruïlla amb el carrer Talamanca; a la plaça Sant Domènec, on hi ha dues càmeres; a la plaça Infants; la plaça dels Drets i la plaça Sant Ignasi, la plaça Major, la Plana de l’Om, el polígon dels Trullols, a la Via de Sant Ignasi, la carretera de Cardona cruïlla amb Muralla de Sant Domènec, el pati del Casino, a la plaça Catalunya, la rotonda de Sant Marc, la plaça Immaculada tocant al carrer Santa Llúcia, i la plaça Prat de la Riba, on n'hi ha dues. A banda, també n'hi ha a diferents edificis municipals.
Les càmeres poden abastir una àrea de 360 graus gràcies al fet que es poden moure sobre el seu propi eix per abastir una superfície major. Totes elles estan al descobert i, donant compliment a la normativa vigent, a prop de la seva ubicació hi ha senyals que informen que en un radi de 500 metres la zona està videovigilada. A més, els punts en què es veurien balcons o l'interior d'habitatges, punts considerats com espais privats, no es poden veure ni filmar perquè hi ha taques negres que els tapen. D'aquesta manera, es garanteix el dret a la intimitat de la ciutadania.
