Sor Lucía es troba a Kíiv amb el president Zelensky: "Coneix la feina que estem fent des de Manresa"
La monja del convent de Santa Clara ha participat en una celebració internacional interreligiosa per la pau a Ucraïna
Hi ha coincidit amb el president del país en guerra, amb el qual han pactat mantenir una reunió aviat a Espanya
Sor Lucía Caram ha estat convidada a participar en la trobada internacional interreligiosa per la pau a Ucraïna, a la ciutat de Kíiv. Durant la pregària d’avui dilluns, en finalitzar el discurs del president Volodímir Zelenski, ha tingut la possibilitat de saludar-lo, de rebre un missatge seu i d’acordar pròximament una trobada amb ell a Espanya.
La monja dominica del convent de Santa Clara de Manresa, que ha estat una aliada del poble ucraïnès des de poc temps després que comencés la guerra amb Rússia, comenta que "ha estat un moment privilegiat per a mi poder constatar la seva força, saber que coneix la feina que estem fent des de Manresa, des de Barcelona, i sentir el seu agraïment".
Hi afegeix que "tinc una gran admiració pel president Zelenski: no ha abandonat el seu poble i busca, amb molta esperança, camins de pau per posar fi a aquesta guerra que està segant tantes vides".
Al costat del poble ucraïnès
Caram ha participat en més d'una trentena de viatges humanitaris al país en guerra, on ha enviat material hospitalari, vehicles, roba i també ha fet possible la instal·lació de dos hospitals de campanya, a banda de traslladar persones civils i soldats ferits de guerra a Catalunya i a Espanya per al seu guariment. Va escriure un llibre en el qual va abocar totes aquestes experiències, els beneficis del qual s'han destinat a aquesta la causa.
En un vídeo compartit per la monja al costat de Zelensky li dona les gràcies, ell li agraeix les seves pregàries i sor Lucía li comenta que "Ucraïna defensa Europa", afirmació a la qual ell respon posant-se la mà al cor en agraïment.
Subscriu-te per seguir llegint
- Marc Bernal es diverteix a la festa de Navàs en una matinada moguda amb diverses baralles amb ferits
- Una sentència condemna Sant Joan de Vilatorrada a pagar 255.500 euros a un veí per fer servir els seus terrenys com a pàrquing d'una escola
- L'arribada d'una nova Dana posa en alerta Catalunya
- Forestals bagencs i moianesos a Zamora expliquen la seva experiència: «Ens sentim més valorats aquí que a Catalunya»
- La desaparició que va obligar a aturar a Turquia el creuer de la família del Bages ha estat la segona mort al vaixell
- Xènia Vilella, dietista:'Aliments tan saludables com l'oli o els fruits secs mai tindran una puntuació alta a Nutriscore perquè els greixos tenen més calories
- Un guaita català va ajudar a frenar l'incendi de Zamora amb el seu mòbil i el seu 'smartwatch
- Els últims dies de la Fonda Domingo de Lles