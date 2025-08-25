La UBIC Manresa sorteja dues entrades per a l'actuació del Peyu a la festa major
"La niña bonita" tindrà lloc diumenge vinent, 31 d'agost, al Kursaal, que col·labora en el sorteig
L'humorista oferirà el seu espectacle d'humor a les 9 del vespre
Redacció
Manresa
La UBIC Manresa, en col·laboració amb el Teatre Kursaal, convida a gaudir de la Festa Major de Manresa amb el sorteig de dues entrades per veure l’humor del Peyu el diumenge 31 d’agost al teatre manresà.
Per participar-hi, només cal seguir el perfil d’UBIC Manresa a Instagram o Facebook, fer un “m’agrada” a la publicació del sorteig, esmentar un comerç de proximitat de Manresa i etiquetar el Teatre Kursaal. El sorteig es farà el 29 d’agost i el guanyador podrà gaudir d’una nit d’humor i de festa major amb el Peyu.
La UBIC anima tothom a participar-hi i, sobretot, a viure la festa major comprant i gaudint del comerç local de Manresa.
