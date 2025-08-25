La UBIC Manresa sorteja dues entrades per a l'actuació del Peyu a la festa major

"La niña bonita" tindrà lloc diumenge vinent, 31 d'agost, al Kursaal, que col·labora en el sorteig

L'humorista oferirà el seu espectacle d'humor a les 9 del vespre

Imatge de l'espectacle del Peyu que es podrà veure a Manresa per la festa major

Imatge de l'espectacle del Peyu que es podrà veure a Manresa per la festa major / Imatge promocional

Redacció

Manresa

La UBIC Manresa, en col·laboració amb el Teatre Kursaal, convida a gaudir de la Festa Major de Manresa amb el sorteig de dues entrades per veure l’humor del Peyu el diumenge 31 d’agost al teatre manresà.

Per participar-hi, només cal seguir el perfil d’UBIC Manresa a Instagram o Facebook, fer un “m’agrada” a la publicació del sorteig, esmentar un comerç de proximitat de Manresa i etiquetar el Teatre Kursaal. El sorteig es farà el 29 d’agost i el guanyador podrà gaudir d’una nit d’humor i de festa major amb el Peyu.

La UBIC anima tothom a participar-hi i, sobretot, a viure la festa major comprant i gaudint del comerç local de Manresa.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Marc Bernal es diverteix a la festa de Navàs en una matinada moguda amb diverses baralles amb ferits
  2. Una sentència condemna Sant Joan de Vilatorrada a pagar 255.500 euros a un veí per fer servir els seus terrenys com a pàrquing d'una escola
  3. L'arribada d'una nova Dana posa en alerta Catalunya
  4. Forestals bagencs i moianesos a Zamora expliquen la seva experiència: «Ens sentim més valorats aquí que a Catalunya»
  5. La desaparició que va obligar a aturar a Turquia el creuer de la família del Bages ha estat la segona mort al vaixell
  6. Xènia Vilella, dietista:'Aliments tan saludables com l'oli o els fruits secs mai tindran una puntuació alta a Nutriscore perquè els greixos tenen més calories
  7. Un guaita català va ajudar a frenar l'incendi de Zamora amb el seu mòbil i el seu 'smartwatch
  8. Els últims dies de la Fonda Domingo de Lles

La pluja deixa excursionistes atrapats en un refugi del Pedraforca

La pluja deixa excursionistes atrapats en un refugi del Pedraforca

Provoca un incendi en un local perquè el seu entrepà no du maionesa

Provoca un incendi en un local perquè el seu entrepà no du maionesa

Del Drac recollint xumets al piromusical: Igualada encarrila el comiat de la Festa Major

Del Drac recollint xumets al piromusical: Igualada encarrila el comiat de la Festa Major

Una sentència tomba la pujada de l’aigua en una ciutat de Barcelona per «frau de llei» i «desviació de poder»

Una sentència tomba la pujada de l’aigua en una ciutat de Barcelona per «frau de llei» i «desviació de poder»

La UBIC Manresa sorteja dues entrades per a l'actuació del Peyu a la festa major

La UBIC Manresa sorteja dues entrades per a l'actuació del Peyu a la festa major

El Covisa Manresa es presenta davant el Peníscola de Primera Divisió

El Covisa Manresa es presenta davant el Peníscola de Primera Divisió

Solsona proposa dues rutes per a la Caminada popular al Vinyet

Solsona proposa dues rutes per a la Caminada popular al Vinyet

L'onada de calor de mitjan agost va ser la més intensa de la història d'Espanya, amb 4,6ºC més del que és habitual

L'onada de calor de mitjan agost va ser la més intensa de la història d'Espanya, amb 4,6ºC més del que és habitual
Tracking Pixel Contents