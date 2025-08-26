Accident entre una furgoneta i un cotxe a Manresa
El sinistre ha tingut lloc al voltant d'1/4 de 10 del matí, a prop del parc de Bombers
Una furgoneta i un cotxe han col·lidit aquest dimarts al matí a la C-16c, al seu pas per Manresa, en un accident que ha mobilitzat dues dotacions de Bombers. El sinistre ha tingut lloc a les 10.13 hores, al punt quilomètric 1, molt a prop del parc de Bombers de la Generalitat.
Segons han informat fonts dels Bombers, tots els ocupants dels vehicles implicats han resultat il·lesos. Els Mossos d’Esquadra i altres serveis d’emergència també han treballat a la zona per garantir la seguretat i restablir la normalitat en el trànsit.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Xènia Vilella, dietista:'Aliments tan saludables com l'oli o els fruits secs mai tindran una puntuació alta a Nutriscore perquè els greixos tenen més calories
- Els últims dies de la Fonda Domingo de Lles
- Un guaita català va ajudar a frenar l'incendi de Zamora amb el seu mòbil i el seu 'smartwatch
- La festa dels famosos arriba Manresa: la ciutat serà la seu de la Bresh per una nit
- Dos ADF de la regió que es van enamorar durant la dana de València han tornat a anar com a voluntaris a Zamora
- Els fills de la Maite Cots protagonitzen la primera encesa de la Moscada infantil
- Mor l'actriu Verónica Echegui als 42 anys
- Una sentència condemna Sant Joan de Vilatorrada a pagar 255.500 euros a un veí per fer servir els seus terrenys com a pàrquing d'una escola