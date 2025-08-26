Accident entre una furgoneta i un cotxe a Manresa

El sinistre ha tingut lloc al voltant d'1/4 de 10 del matí, a prop del parc de Bombers

Accident a la C-16c, a tocar del parc de Bombers de Manresa

Accident a la C-16c, a tocar del parc de Bombers de Manresa / Dani Casas

Alba Díaz

Manresa

Una furgoneta i un cotxe han col·lidit aquest dimarts al matí a la C-16c, al seu pas per Manresa, en un accident que ha mobilitzat dues dotacions de Bombers. El sinistre ha tingut lloc a les 10.13 hores, al punt quilomètric 1, molt a prop del parc de Bombers de la Generalitat.

Segons han informat fonts dels Bombers, tots els ocupants dels vehicles implicats han resultat il·lesos. Els Mossos d’Esquadra i altres serveis d’emergència també han treballat a la zona per garantir la seguretat i restablir la normalitat en el trànsit.

