Una "Animalada" estrenarà la Setmana de Jocs al Carrer, que en tindrà de gegants a la plaça d'Europa de Manresa
Més de 400 propostes lúdiques conviuran entre el 2 i el 6 de setembre en set places del centre i a l'Espai 1552
En total, s'oferiran 29 hores de joc, incloses les que es fan en horari de nit, que cada cop triomfen més
Més de 400 jocs ompliran la 23a Setmana de Jocs al Carrer de Manresa, que han presentat aquest dimarts els seus responsables, el CAE -representats per Nasi Muncunill i Eva Molina- i Isabel Sánchez, regidora d'Infància i Joventut de Manresa. Tindrà lloc entre el 2 i el 6 de setembre, tot just acabada la festa major, amb les activitats repartides per set places i per l'Espai Manresa 1522, situat al costat del Teatre Conservatori. Arrencarà amb l'activitat Animalada i, com a novetat, oferirà jocs gegants a la plaça d'Europa. En aquesta edició també hi haurà un joc d'escapada (escape room) al local del CAE a la plaça del Mil-centenari a càrrec de La Clau.
Dificultats i objectius
Muncunill ha posat en relleu la consolidació de l'activitat malgrat els entrebancs en temes com el finançament (cada any s'han de presentar a una subvenció del Departament de Drets Socials i competir amb altres entitats), el muntatge tan lligat al desmuntatge de la festa major (a la qual cosa els ha obligat l'avançament de l'inici del curs escolar) i les potencials inclemències del temps (amb bon temps els participants poden arribar a les 6.000-7.000 persones), entre altres. Per altra banda, ha remarcat els objectius que persegueix aquesta activitat, en els quals també ha insistit Sánchez, com la cohesió social que implica el fet de jugar, el valor de la participació, de la imaginació, de la creativitat, de descobrir, d'experimentar, de competir, de guanyar, de perdre... i de deixar de pensar una estona en el mòbil... La regidora hi ha afegit que la iniciativa també respon a "una aposta important" de l'Ajuntament "pel valor de l'espai públic com un lloc de trobada i de convivència".
29 hores de joc
Una seixantena de persones, entre dinamitzadors i voluntaris, convidaran a jugar a les places i 23 entitats de Manresa i comarca, però també d'altres municipis de Catalunya, han col·laborat a fer possible la Setmana de Jocs al Carrer, que oferirà 29 hores de joc i que té un pressupost que supera els 30.000 euros.
El 2 de setembre, a 2/4 de 6 de la tarda i fins a 2/4 de 9 del vespre, es farà l'acte inaugural a la plaça de Sant Domènec, amb la proposta la companyia Katakrak, Animalada, que consistirà en jocs amb materials reciclats. Del 3 al 6 de setembre, de 2/4 de 6 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre, hi haurà activitats en la resta de places. A Sant Domènec, la Plana de l'Om i l'Espai Manresa 1522, jocs de taula. A la Plana, jocs clàssics i l'Espai 1522, jocs de taula centenaris.
A la plaça Major, jocs infantils (1 a 5 anys); a la placeta de la Mel, jocs simbòlics en col·laboració amb la Ludoteca Ludugurus de Creu Roja al Bages, amb voluntaris de l'entitat. A la plaça del Mercat (Puigmercadal), jocs tradicionals i populars. A la Mil-centenari, jocs d'habilitat, i a la plaça d'Europa, jocs gegants. Cada dia hi haurà activitats puntuals dirigides de la mà dels diferents col·laboradors, com l'Escac Catalonia Club i el Lab-06 de la UManresa, entre altres.
Èxit de les Nits de joc
Del 2 al 6 de setembre, a partir de les 10 de la nit i fins a 2/4 d'1 de la matinada, i, el dissabte 6, fins a les 2 de la matinada, hi haurà les Nits de joc per a persones a partir de 14 anys (i menors només si van acompanyats). Les acull la plaça Major i Muncunill ha celebrat la bona acollida que reben any rere any, la qual cosa demostra que han d'anar augmentant les taules i cadires. "Algunes nits hem superat les 200 persones". Ha assegurat que "els jocs de taula estan en un moment dolç" i que, "a la que poses jocs al carrer, la gent ve i juga".
Enguany no hi haurà gimcana amb premi sinó que es farà un sorteig de jocs de taula entre les persones que segueixin el CAE a instragram (@caemanresa) i que hi pengin una fotografia jugant a la Setmana de Jocs al Carrer.
La programació diària d'activitats:
Programació diària d'activitats
3 de setembre (17.30 h)
-Jocs d’experimentació. Lab sobre rodes amb Lab 0-6 Umanresa (plaça Major)
-Jocs Tradicionals amb Òscar García (plaça del Mercat, Puigmercadal)
-Aualé amb Lluís Pinyot (Espai Manresa 1522)
3 de setembre (22 h)
-Nit de Jocs amb Club del Joc de Berga (plaça Major)
4 de setembre (17.30 h)
-Jocs d’experimentació. Lab sobre rodes amb Lab 0-6 Umanresa (plaça Major)
-Escacs amb Escacs Catalònia Club (Plana de l'Om)
-Backgammon amb Jean Philippe Roy (Espai Manresa 1522)
-Joc d'Escape Shadow Hunters amb Escape Room La Clau (CAE - pl. Mil-centenari)
4 de setembre (19 h)
-Joc d'Escape Shadow Hunters amb Escape Room La Clau (CAE - pl. Mil-centenari)
4 de setembre (22 h)
-Nit de Jocs amb Club del Joc de Berga (plaça Major)
5 de setembre (17.30 h)
-3NRaya evolution amb Xavier Sardans (plaça Sant Domènec)
-Taller de Xapes amb Ludoteca Ludugurus (placeta de la Mel)
5 de setembre (22 h)
-Nit de Jocs amb Associació Caldaus (plaça Major)
