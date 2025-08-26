La cara obscura de la Fàbrica Nova
La finca va ser objecte d’operacions especulatives que van costar milions a l’erari públic
Marc Marcè
El dia 18 de novembre del 2021 el ple municipal de Manresa va aprovar per unanimitat una adquisició històrica: l’Ajuntament compraria a Criteria Caixa la Fàbrica Nova i la major part de la seva finca per 14,8 milions d’euros, amb la voluntat de convertir l’històric complex en un centre de formació i recerca de la UPC. Per arribar a aquest punt s’havia hagut de desfer un cabdell especulatiu obscur i rocambolesc que Regió7 desvelava ara fa 25 anys i que va costar molts diners a l’erari públic.
Quan va tancar la fàbrica, els hereus de Bertrand i Serra van deixar un deute de 29,5 milions d’euros, dels quals 22,2 milions amb la Seguretat Social, 7,2 milions amb Hisenda i 171.000 euros amb l’Ajuntament de Manresa. Des d’aquell moment fins que Sacresa i Cots i Claret van adquirir la propietat, es va desenvolupar una trama especulativa amb tocs grotescos que va fer que l’estat només recuperés 4,5 milions i la resta s’esfumés.
El juny de 1990 les empreses Super Diagonal SA i Lebana SA, inscrites a Perpinyà i a Zúric, adquirien la finca per un valor total lleugerament superior als 29,5 milions del deute, que no van ser pagats perquè l’operació estava subjecta a una clàusula: s’invalidava si en 3 anys no es requalificaven els terrenys per edificar en 70.000 m2. Deu dies després, el terreny va ser llogat a Corporación Fornaxa Internacional, una empresa de Costa Rica. El ministeri d’Hisenda va portar el cas als tribunals al·legant que era un arrendament simulat, però el jutjat número 5 de Barcelona va donar la raó al llogater.
Vuit anys després, l’abril de 1998, Hisenda aconsegueix posar a subhasta 16.000 metres quadrats. Se’ls adjudiquen els ciutadans marroquins Hashu Navalrai Sanjani i Lajbai Hashumal Sanjani, i la jubilada espanyola Francisca Planas Sáez. L’intermediari de l’operació és el nom clau: Miguel Garcia Hoffmann, delegat del ministeri d’Hisenda a Catalunya entre els anys 1986 i 1996. El setembre del 2000 va ser detingut per la Guàrdia Civil juntament amb onze persones més acusades d’estafar 15 milions a Hisenda amb l’IVA de diferents operacions d’empreses del sector de la ferralla de les quals Garcia Hoffman era assessor. Iun detall afegit:durant una part del temps que va ser delegat del ministeri va tenir com a cap d’inspeccions Josep Maria Huguet, acusat també de corrupció amb operacions al sector de la ferralla.
El 1999, Corporación Fornaxa, que portava nou anys de llogatera sense fer res a la finca, i havia pagat lloguers per valor d’1,8 milions de pessetes, la compra per 1,2 milions. Quan la ven obté un benefici final de menys de mil euros.
La conclusió de tot el laberint és que, el juliol de 1999, Casa Vella, empresa del grup manresà Cots i Claret, adquireix en subhasta a la Seguretat Social 43.000 m2 del complex per 3,3 milions i en ven la meitat a Sacresa, un gegant del sector que, el novembre, en compra la part restant a Fornaxa per 1,2 milions d’euros. Sacresa i Cots i Claret posen en marxa l’operació per despertar el dinosaure i construir-hi un gran espai comercial i residencial. Sacresa fa fallida en la bombolla immobiliària i la seva part passa a Criteria Caixa, que la ven a l’Ajuntament el novembre del 2021. Una part continua en mans de Cots i Claret, pendent de quin ús es dona a aquell fragment de la parcel·la. n
