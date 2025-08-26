Coneix les 24 tapes que s'oferiran al Tap'Antic 2025

La festa gastronòmica de la capital del Bages se celebra aquest dimecres 27 d'agost pels bars i restaurants del nucli antic

Una parella amb una tapa del Tap'Antic de Manresa 2024

Una parella amb una tapa del Tap'Antic de Manresa 2024 / Oscar Bayona / RG7

Manresa escalfa motors per a la Festa Major 2025 amb una de les cites gastronòmiques més esperades: el Tap’Antic, una ruta de tapes pel Centre Històric que tindrà lloc aquest dimecres 27 d’agost a partir de les 19 hores. Una oportunitat única per descobrir les propostes creatives de 24 bars i restaurants de la ciutat, que oferiran una tapa i beguda per només 4 euros.

Organitzat per l’Associació L’Antic, el Tap’Antic és ja una tradició consolidada que cada any atrau centenars de manresans i visitants amb ganes de gaudir del millor ambient de Festa Major i la cuina local més innovadora. A continuació, llistem els 24 platets que es podran degustar durant l'acte:

  1. A L’Ombra – Twister fries amb bacó, cheddar i parmesà.
  2. Alzina – Brioix de secret rostit amb salsa holandesa i un toc de soja i ceba.
  3. Cau de l’Ateneu – Mini hamburguesa de vedella amb ceba caramel·litzada i maionesa de vi ranci.
  4. Delicias de Honduras 2 – Empanadeta de blat de moro farcida de pollastre i patata, amb salsa de pebrot vermell.
  5. Do Ut Des – Explosió de textures de mar amb maionesa de wasabi, tàperes i oli d’oliva.
  6. El Garitu – Pa de plàtan amb confit d’ànec, bolets i emulsió de remolatxa.
  7. El Graner – Truita de patata, ceba confitada i allioli fumat.
  8. El Gloutí – Taco de porc ral estil asiàtic amb ceba encurtida.
  9. La Casa dels Pernils – Broqueta de formatge i pernil amb vinagreta de móres.
  10. Laida Restaurant – Risotto de ceps.
  11. L’Ànima – Enciamets d’ibèric amb formatge cremós.
  12. La Terrassa dels Carlins – Sobrassada Xisqueta amb botifarra esparracada, crema de ceps i allioli suau.
  13. La Montserratina – Carn de vedella arrebossada amb melmelada de tomàquet.
  14. Las Vegas – Croqueta de gambes i allioli de salsa kimchi.
  15. Llunàtics – Gofre de pollastre amb salsa tàrtara i chutney de mango.
  16. Nou Caracas – Pit de pollastre a l’oriental amb salsa agredolça.
  17. 9 Jutjat – Mandonguilles amb sèpia i tinta.
  18. El Pardal – Calamarsons guisats amb patates.
  19. Porta Ferro – Pa bao de pollastre cruixent amb kimchi i maionesa japonesa.
  20. Restobar La Gracia – Doble taco de vedella amb brie fos i pernil.
  21. Toni’s – Mini hot dog slow.
  22. Vermell – Anells de pop amb salsa de ceba.
  23. Eumuteria Santa Rita – Calamars amb patates i allioli d’all negre.
  24. Voci – Pa de brioix amb botifarra, ceba caramel·litzada i formatge.
Las tapes d'enguany

Les tapes d'enguany / Ajuntament de Manresa

