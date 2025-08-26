Coneix les 24 tapes que s'oferiran al Tap'Antic 2025
La festa gastronòmica de la capital del Bages se celebra aquest dimecres 27 d'agost pels bars i restaurants del nucli antic
Redacció
Manresa
Manresa escalfa motors per a la Festa Major 2025 amb una de les cites gastronòmiques més esperades: el Tap’Antic, una ruta de tapes pel Centre Històric que tindrà lloc aquest dimecres 27 d’agost a partir de les 19 hores. Una oportunitat única per descobrir les propostes creatives de 24 bars i restaurants de la ciutat, que oferiran una tapa i beguda per només 4 euros.
Organitzat per l’Associació L’Antic, el Tap’Antic és ja una tradició consolidada que cada any atrau centenars de manresans i visitants amb ganes de gaudir del millor ambient de Festa Major i la cuina local més innovadora. A continuació, llistem els 24 platets que es podran degustar durant l'acte:
- A L’Ombra – Twister fries amb bacó, cheddar i parmesà.
- Alzina – Brioix de secret rostit amb salsa holandesa i un toc de soja i ceba.
- Cau de l’Ateneu – Mini hamburguesa de vedella amb ceba caramel·litzada i maionesa de vi ranci.
- Delicias de Honduras 2 – Empanadeta de blat de moro farcida de pollastre i patata, amb salsa de pebrot vermell.
- Do Ut Des – Explosió de textures de mar amb maionesa de wasabi, tàperes i oli d’oliva.
- El Garitu – Pa de plàtan amb confit d’ànec, bolets i emulsió de remolatxa.
- El Graner – Truita de patata, ceba confitada i allioli fumat.
- El Gloutí – Taco de porc ral estil asiàtic amb ceba encurtida.
- La Casa dels Pernils – Broqueta de formatge i pernil amb vinagreta de móres.
- Laida Restaurant – Risotto de ceps.
- L’Ànima – Enciamets d’ibèric amb formatge cremós.
- La Terrassa dels Carlins – Sobrassada Xisqueta amb botifarra esparracada, crema de ceps i allioli suau.
- La Montserratina – Carn de vedella arrebossada amb melmelada de tomàquet.
- Las Vegas – Croqueta de gambes i allioli de salsa kimchi.
- Llunàtics – Gofre de pollastre amb salsa tàrtara i chutney de mango.
- Nou Caracas – Pit de pollastre a l’oriental amb salsa agredolça.
- 9 Jutjat – Mandonguilles amb sèpia i tinta.
- El Pardal – Calamarsons guisats amb patates.
- Porta Ferro – Pa bao de pollastre cruixent amb kimchi i maionesa japonesa.
- Restobar La Gracia – Doble taco de vedella amb brie fos i pernil.
- Toni’s – Mini hot dog slow.
- Vermell – Anells de pop amb salsa de ceba.
- Eumuteria Santa Rita – Calamars amb patates i allioli d’all negre.
- Voci – Pa de brioix amb botifarra, ceba caramel·litzada i formatge.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Xènia Vilella, dietista:'Aliments tan saludables com l'oli o els fruits secs mai tindran una puntuació alta a Nutriscore perquè els greixos tenen més calories
- Els últims dies de la Fonda Domingo de Lles
- Un guaita català va ajudar a frenar l'incendi de Zamora amb el seu mòbil i el seu 'smartwatch
- La festa dels famosos arriba Manresa: la ciutat serà la seu de la Bresh per una nit
- Dos ADF de la regió que es van enamorar durant la dana de València han tornat a anar com a voluntaris a Zamora
- Els fills de la Maite Cots protagonitzen la primera encesa de la Moscada infantil
- Mor l'actriu Verónica Echegui als 42 anys
- Una sentència condemna Sant Joan de Vilatorrada a pagar 255.500 euros a un veí per fer servir els seus terrenys com a pàrquing d'una escola