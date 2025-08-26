Els projectes energètics sostenibles guanyen pes a Aigües de Manresa
A més a més de gestionar el cicle de l’aigua, l’empresa pública ha incrementat la prestació de serveis en l’àmbit de les energies renovables
Aigües de Manresa ha iniciat aquest estiu tot un seguit d’obres que suposen, en conjunt, una inversió de 2,7 milions d’euros.
D’aquests, una mica menys de la meitat s’inverteixen per implantar sistemes energètics nets, sostenibles i renovables en equipaments de la mateixa empresa pública o els que gestiona. La resta, un milió i mig d’euros, es destinen pròpiament a la renovació i millora de la xarxa d’aigua potable i a infraestructures de sanejament.
L’any 2022, Aigües de Manresa va crear una divisió energètica amb la idea de fomentar les fonts d’energia renovables des d’una perspectiva pública. Va ser un encàrrec de l’Ajuntament de Manresa pensant, sobretot, en dur a terme actuacions en equipaments municipals públics per encàrrec del mateix ajuntament per estalviar energia, també en la factura, promoure l’autoconsum i lluitar contra el canvi climàtic.
És en aquest context que Aigües de Manresa ha instal·lat plaques fotovoltaiques a la seva seu de la Plana de l’Om, a les piscines municipals -més de 500 cobreixen el sostre de l’equipament esportiu- i també al teatre Kursaal.
Entre les actuacions destacades en aquest àmbit cal incloure, així mateix els més de 260.000 euros que va invertir per instal·lar 160 plaques solars a les instal·lacions d’aigua potable de Sant Fruitós de Bages.
Biomassa al Congost
A més a més s’ha encarregat de projectar i posar en marxa la caldera de biomassa que a principis d’aquest any es va inaugurar a la zona esportiva del Congost i que proporciona calefacció i aigua calenta a tots els equipaments de la zona: pavelló del Nou Congost, complex del vell Congost, vestidors i oficines de l’estadi d’atletisme, l’estadi de futbol i els vestidors que hi ha a tocar del rocòdrom.
Va suposar una inversió d’1,3 milions, bona part dels quals els va aportar la Diputació de Barcelona. La caldera suposarà per l’Ajuntament de Manresa un estalvi de 57.000 euros l’any en la factura del gas.
El projecte de les piscines
Ara, dels 2,7 milions que Aigües de Manresa inverteix aquest estiu, 1,1 es destina a la substitució de l’actual sistema de cogeneració de gas natural de les piscines municipis per un a base de geotèrmia, aerotèrmia i hidrotèrmia.
Es tracta d’un projecte ambiciós per la inversió que suposa, el milió d’euros, però també innovador perquè proposa aprofitar l’escalfor de les aigües residuals que passen pel torrent de Sant Ignasi, al costat mateix de les piscines, per energia. És la part de la hidrotèrmia.
De moment, però, aquest estiu s’han iniciat els treballs per generar energia via geotèrmia i aerotèrmia. La iniciativa es finançarà, en part, amb fons europeus. Aigües de Manresa rebrà un ajut de prop de 400.000 euros. Es calcula que aquest sistema pot aportar el 70 % de l’energia que necessita l’equipament esportiu.
Juntament amb la caldera de biomassa del Congost, és el projecte de més envergadura que porta a terme l’empresa energètica pública d’Aigües de Manresa.
Aquest estiu Aigües de Manresa també ha iniciat els treballs per instal·lar plaques fotovoltaiques als dipòsits nous de Manresa, al sector Concòrdia. El projecte té un pressupost de 150.000 euros i es finança amb fons europeus.
Ja en l’àmbit més propi de l’aigua, l’empresa pública continua amb la renovació de la xarxa d’aigua potable a diferents carrers de Manresa com el Joan Fuster, Puigterrà de Baix entre altres, amb una inversió acumulada de 700.000 euros.
També a Manresa s’ha renovat la xarxa de clavegueram al carrer mossèn Serapi Farré i s’han instal·lat nous embornals al de Sant Joan de Déu. Mig milió d’euros més es destinen a actuacions a la xarxa a municipis on Aigües de Manresa gestiona l’aigua. Es fan obres a Sant Joan, Sant Fruitós, Monistrol de Calders, Marganell, Sant Mateu de Bages i Rajadell.
