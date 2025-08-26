Festa Major de Manresa 2025: què fer aquest dimecres 27 d’agost?
La Ballada de Festa Major i el Tap'Antic, entre les activitats més destacades que es faran avui a la capital del Bages
Redacció
Manresa
La Festa Major de Manresa 2025 arrenca amb una jornada plena d’activitats per a totes les edats. Aquest dimecres, 27 d'agost, la ciutat s’omple de cultura, música, tradicions i espectacles per viure intensament la festa. Consulta aquí tots els actes programats per avui per hores i ubicacions.
Dimecres, 27 d’agost
El més destacat: Tap’Antic porta vida i sabor al centre històric de Manresa en una jornada de festa major amb activitats culturals i esportives per a tots els gustos.
- 09:00 – Exposició Imatgeria conjunt geganter (Vestíbul de l'Ajuntament)
- 19:00 – Ballada de Festa Major (Plaça Major)
- 19:00 – Tap’Antic (Centre Històric de Manresa)
- 20:00 – Zumba (Plaça Sant Domènec)
- 20:00 – Museu amb denominació d’origen (Museu de l'Aigua i el Tèxtil)
- 21:00 – Assaig a la fresca (Plaça Major)
Descobreix totes les activitats de la Festa Major de Manresa 2025.
