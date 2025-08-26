Festa Major de Manresa 2025: què fer aquest dimecres 27 d’agost?

La Ballada de Festa Major i el Tap'Antic, entre les activitats més destacades que es faran avui a la capital del Bages

Una edició anterior del Tap'Antic

Una edició anterior del Tap'Antic / Oscar Bayona / RG7

Redacció

Manresa

La Festa Major de Manresa 2025 arrenca amb una jornada plena d’activitats per a totes les edats. Aquest dimecres, 27 d'agost, la ciutat s’omple de cultura, música, tradicions i espectacles per viure intensament la festa. Consulta aquí tots els actes programats per avui per hores i ubicacions.

Dimecres, 27 d’agost

El més destacat: Tap’Antic porta vida i sabor al centre històric de Manresa en una jornada de festa major amb activitats culturals i esportives per a tots els gustos.

Les millors imatges del Tap'Antic 2023

Imatge del Tap'Antic / Oscar Bayona

  • 09:00 – Exposició Imatgeria conjunt geganter (Vestíbul de l'Ajuntament)
  • 19:00 – Ballada de Festa Major (Plaça Major)
  • 19:00 – Tap’Antic (Centre Històric de Manresa)
  • 20:00 – Zumba (Plaça Sant Domènec)
  • 20:00 – Museu amb denominació d’origen (Museu de l'Aigua i el Tèxtil)
  • 21:00 – Assaig a la fresca (Plaça Major)

Descobreix totes les activitats de la Festa Major de Manresa 2025.

