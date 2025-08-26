Festa Major de Manresa 2025: El programa d'actes, dia a dia
Consulta totes les activitats que es faran a la capital del Bages del dijous 28 d’agost al dilluns 1 de setembre: concerts, correfocs, tallers, imatgeria i actes per a famílies i públic adult.
Una visita al cinema Atlàntida i l'estrena d'una sardana són les principals novetats d'enguany
Redacció
Manresa
Descobreix totes les activitats de la Festa Major de Manresa 2025.
Diumenge, 31 d’agost
El més destacat: Diumenge gran amb el seguici, la missa solemne, moltes activitats familiars i el tradicional castell de focs.
- 08:00 – Toc de Matinades (Casa Caritat)
- 10:00 – Torneig de futbol (Espai a definir)
- 10:45 – Seguici de Festa Major (Plaça Major)
- 11:00 – Missa Solemne i Ballada (Basílica de la Seu)
- 11:00 – Diada Castellera (Plana de l’Om)
- 11:00 – Visita Torre Lluvià
- 16:00 – 3x3 Festa Major (Plaça Neus Català)
- 17:30 – “L’avi Tonet” (Teatre Conservatori)
- 17:30 – Cercavila del Pubillatge (carrer Talamanca)
- 18:00 – Actuació Casa de Andalucia (Plaça Major)
- 18:00 – Taller d’insectes (Infosèquia Parc de l'Agulla)
- 18:00 – En Peyu (Teatre Kursaal)
- 18:00 – Microscopies (Parc del Cardener)
- 18:00 – Zona Jocs Infantils (Parc de l'Agulla)
- 18:30 – Comiat i proclamació Pubilla i Hereu (Plaça Sant Domènec)
- 19:00 – Festa Holi (Jardins del Casino)
- 21:30 – Ball de Festa Major (Passeig de Pere III)
- 22:00 – Castell de focs (Parc de l'Agulla)
- 22:30 – Dansa d’Arrel (Plaça Major)
- 23:30 – 80 Principales i Dream Team (Plaça Sant Domènec)
- 23:30 – Doctor Prats i DJ Arzzett (Carrer Sallent)
