Festa Major de Manresa 2025: El programa d'actes, dia a dia

Consulta totes les activitats que es faran a la capital del Bages del dijous 28 d’agost al dilluns 1 de setembre: concerts, correfocs, tallers, imatgeria i actes per a famílies i públic adult.

Una visita al cinema Atlàntida i l'estrena d'una sardana són les principals novetats d'enguany

El castell de focs de la Festa Major de Manresa, en una edició anterior

El castell de focs de la Festa Major de Manresa, en una edició anterior / Oscar Bayona

Redacció

Manresa

Descobreix totes les activitats de la Festa Major de Manresa 2025.

Diumenge, 31 d’agost

El més destacat: Diumenge gran amb el seguici, la missa solemne, moltes activitats familiars i el tradicional castell de focs.

  • 08:00 – Toc de Matinades (Casa Caritat)
  • 10:00 – Torneig de futbol (Espai a definir)
  • 10:45 – Seguici de Festa Major (Plaça Major)
  • 11:00 – Missa Solemne i Ballada (Basílica de la Seu)
  • 11:00 – Diada Castellera (Plana de l’Om)
  • 11:00 – Visita Torre Lluvià
  • 16:00 – 3x3 Festa Major (Plaça Neus Català)
  • 17:30 – “L’avi Tonet” (Teatre Conservatori)
  • 17:30 – Cercavila del Pubillatge (carrer Talamanca)
  • 18:00 – Actuació Casa de Andalucia (Plaça Major)
  • 18:00 – Taller d’insectes (Infosèquia Parc de l'Agulla)
  • 18:00 – En Peyu (Teatre Kursaal)
  • 18:00 – Microscopies (Parc del Cardener)
  • 18:00 – Zona Jocs Infantils (Parc de l'Agulla)
  • 18:30 – Comiat i proclamació Pubilla i Hereu (Plaça Sant Domènec)
  • 19:00 – Festa Holi (Jardins del Casino)
  • 21:30 – Ball de Festa Major (Passeig de Pere III)
  • 22:00 – Castell de focs (Parc de l'Agulla)
  • 22:30 – Dansa d’Arrel (Plaça Major)
  • 23:30 – 80 Principales i Dream Team (Plaça Sant Domènec)
  • 23:30 – Doctor Prats i DJ Arzzett (Carrer Sallent)

