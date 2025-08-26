Inauguració
El Manel reobra al públic amb una estètica totalment renovada i «preparats per fer molta feina»
Redacció
Manresa
El Manel va reobrir al públic, després d’unes setmanes d’obres, amb una estètica completament renovada i una carta amb alguna incorporació. Eric Reig i Jaume Fàbregas, els nous propietaris, van començar una nova etapa pel Cal Manel, un dels establiments històrics de Manresa. Els canvis hi són, però «l’essència es vol mantenir». Els dos responsables de l’establiment van valorar positivament la inauguració: «va anar molt bé. La gent diu que li agrada molt el local, i tenim molta feina tots els dies, i que no falti! Ara preparats per afrontar la festa major amb moltes ganes».
