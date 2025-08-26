Un nou tall de llum de tres hores agreuja la situació als carrers d’Urgell i de la Mel de Manresa
Durant el mes de juliol, el subministrament elèctric va marxar quatre cops en dues setmanes
Clara Torradas/Redacció
Aquest dimarts 26 d’agost, els veïns dels carrers d’Urgell i de la Mel de Manresa han tornat a quedar sense llum durant tres hores. Segons han explicat usuaris afectats a Regió7, l’origen del tall podria estar relacionat amb la connexió fraudulenta d’un grup d’okupes que s’estaria enganxant il·legalment a la xarxa elèctrica, agreujant una situació que ve de lluny i que genera indignació entre residents i comerciants.
"Algú ha de solucionar això"
Un dels negocis afectats pel tall és Altarriba Perruquers, al carrer de la Mel, que obria just avui després d'uns dies de vacances. Imma Borrut, la seva responsable, ha denunciat que "algú ha de solucionar això, sigui Endesa o qui sigui. Aquestes hores que fem que no podem treballar no ens les paga ningú i, a més a més, els paguem la llum que ens roben". Ha explicat que fins a les 3 de la tarda esperava vuit clients i que, per culpa del tall del subministrament elèctric, es veurà obligada a obrir demà a la tarda. Considera que "hauria d'estar més vigilat tot això, i els propietaris més protegits".
Durant el mes de juliol, aquests mateixos carrers ja havien patit fins a quatre interrupcions del subministrament, concretament els dies 10, 21, 22 i 25. Segons va explicar Endesa el mes passat, els talls responen a un consum superior al contractat, fet que provoca sobrecàrregues i la fusió de fusibles als centres de transformació. Tot i això, l’empresa va obrir una investigació per determinar si darrere d’aquest increment hi ha fraus elèctrics. Fonts veïnals sospiten que aquesta és la causa principal.
Des d’Endesa recorden que aquest tipus de pràctiques poden derivar en riscos greus com incendis o electrocucions, i demanen la col·laboració ciutadana per denunciar anònimament aquestes situacions a través del correu anomalias@enel.com, el telèfon 800 760 220, o un formulari disponible a la pàgina de e-distribución.
Subscriu-te per seguir llegint
- Xènia Vilella, dietista:'Aliments tan saludables com l'oli o els fruits secs mai tindran una puntuació alta a Nutriscore perquè els greixos tenen més calories
- Els últims dies de la Fonda Domingo de Lles
- Un guaita català va ajudar a frenar l'incendi de Zamora amb el seu mòbil i el seu 'smartwatch
- La festa dels famosos arriba Manresa: la ciutat serà la seu de la Bresh per una nit
- Dos ADF de la regió que es van enamorar durant la dana de València han tornat a anar com a voluntaris a Zamora
- Els fills de la Maite Cots protagonitzen la primera encesa de la Moscada infantil
- Mor l'actriu Verónica Echegui als 42 anys
- Una sentència condemna Sant Joan de Vilatorrada a pagar 255.500 euros a un veí per fer servir els seus terrenys com a pàrquing d'una escola