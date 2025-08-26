El pregó de la Festa Major de Manresa es podrà seguir al porxo de l’ajuntament amb una pantalla
L'increment de l'interès per assistir a l'acte d'aquest dissabte al migdia, a càrrec dels germans i actors manresans Marc i Jan Buxaderas, ha portat l'Ajuntament a afegir cadires i una pantalla als espais habituals
Al marge dels seients reservats a la corporació municipal i als convidats dels pregoners, per a la resta, el primer que arribi és el primer que podrà seure
El pregó institucional de la Festa Major de Manresa tindrà com a protagonistes els actors manresans Marc i Jan Buxaderas Escolà. Com que ha detectat més demanda per assistir-hi que altres anys, l’Ajuntament posarà una pantalla i cadires al porxo de la casa gran per poder-lo seguir. El pregó tindrà lloc aquest dissabte, 30 d'agost, a 2/4 d’1 del migdia.
L’acte es podrà seguir, com sempre, al saló de sessions i a la sala de columnes (amb una pantalla), i s’hi afegiran les cadires i pantalla al porxo. Hi ha una part de l’aforament reservada a la corporació municipal i als convidats dels pregoners. A partir d’aquí, el primer que arribi serà el primer que seu.
L’ampliació al porxo es tracta d’una mesura excepcional que també es va fer servir en la commemoració dels 125 anys de les Bases de Manresa, celebrat el 24 de març del 2017 i encapçalat pels aleshores president de la Generalitat, Carles Puigdemont; presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa.
El pregó a dues veus
Marc Buxaderas Escolà, nascut a Manresa el 1999, i ara veí d’Aguilar de Segarra, destaca per la seva capacitat per connectar amb el públic tot abordant temes socials rellevants amb autenticitat, sensibilitat i humor.
Ho fa des de la seva pròpia experiència, ja que està afectat per una paràlisi cerebral tetraplègica espàstica. És el creador i intèrpret del monòleg Posa un discapacitat a la teva vida, on utilitza l’humor i la ironia per conscienciar sobre la realitat diària de les persones amb discapacitat.
Des del 2016 no ha deixat d’interpretar aquest i altres monòlegs, però també ha participat en altres projectes com a actor teatral. El 2021 va participar en Mare de sucre, al TNC; el 2023 va ser el protagonista de Spasticity, una obra que descriu un dia qualsevol a la seva vida, abordant amb humor i realisme les situacions que afronta a causa de la seva paràlisi cerebral. I també ha participat en l’obra teatral Els Àngels no tenen fills, que explora temes socials i emocionals amb una mirada única.
L’altra veu del pregó serà el seu germà Jan Buxaderas Escolà, nascut també a Manresa el 2000, va iniciar la seva formació com a actor a Manresa Teatre Musical i posteriorment es va graduar al Recorregut de Formació de l’Aula d’Arts Escèniques.
El seu debut professional va arribar de molt jove. Va ser el 2013 amb el paper de Kurt al musical Sonrisas y Lágrimas al Teatre Tívoli de Barcelona. El 2018 va participar en sèrie de sobretaula de TV3, Com si fos ahir i també el musical Un cau de mil secrets a la Pedrera de Barcelona. El 2021 forma part de la gira del musical La cabra o qui és Sylvia? El mateix any fa el seu debut a Madrid amb el musical Grease, que després també es va representar a Barcelona.
Ha participat en altres produccions, i el 2022 va guanyar el Premio al Teatro Musical a la millor interpretació destacada masculina pel seu paper al musical Mamma Mia! a la Gran Via de Madrid. L’any següent, el 2024 va recollir un nou guardó, en aquest cas el Premi de la Unión de Actores al Millor Actor de Teatre, després de fer més de 500 funcions del musical The Book of Mormon al Teatro Calderón de Madrid, obra de la qual s’ha acomiadat aquest any.
També el 2024 va protagonitzar la seva primera pel·lícula, Todos los lados de la cama i també forma part de l’elenc del film Dímelo bajito.
El llistat dels pregoners
1980 – Marta Mata Garriga
1981 – Pere Calders Rossinyol
1982 – Miquel A. Marín Luna
1983 – Josep M. Calmet Safont
1984 – Jordi Solé Tura
1985 – Joaquim Nadal Farreras
1986 – Jaume Farguell Sitges
1987 – Joaquim Ferrer Roca
1988 – Jaume Pastallé Comellas
1989 – Comissió Ma'm
1990 – Guix i Murga
1991 – Enric Puig Jofra
1992 – Antoni Deig Clotet
1993 – Stegmann Til
1994 – Joan Vallvé Ribera
1995 – Alan Yates
1996 – Victòria Camps Cervera
1997 – Pasqual Maragall Mira
1998 – José Angel Cuerda Montoya
1999 – Pau Monterde Farnès
2000 – Antoni Bahí Alburquerque
2001 – Jacint Codina Pujols
2002 – Pare Miquel Batllori Munné
2003 – Joan Francesc Mira Casterà
2004 – Vicent Partal Montesinos
2005 – Xavier Obradors Berenguer
2006 – Assumpta Bailac Puigdellivol
2007 – Màrius Rubiralta Alcañiz
2008 – Moisès Broggi i Vallès
2009 – Jordi Aymamí Roca
2010 – Jordi Porta Ribalta
2011 – Xavier Llobet Sallent
2012 – Pere Joan Cardona Iglesias
2013 – Eva Bach Cobacho
2014 – Míriam Ponsa Prat
2015 – Jordi Montaña Matosas
2016 – Mercè Conangla Marín i Jaume Soler Lleonart
2017 – Antoni Bassas Onieva
2018 – David Victori Blaya
2019 – Jordi Cruz Mas
2020 – Pregó cancel·lat per la Covid
2021 – Itziar González Virós
2022 – Quico Sallés Fibla
2023 – Núria López-Bigas
- Xènia Vilella, dietista:'Aliments tan saludables com l'oli o els fruits secs mai tindran una puntuació alta a Nutriscore perquè els greixos tenen més calories
- La festa dels famosos arriba Manresa: la ciutat serà la seu de la Bresh per una nit
- Els últims dies de la Fonda Domingo de Lles
- Un guaita català va ajudar a frenar l'incendi de Zamora amb el seu mòbil i el seu 'smartwatch
- Dos ADF de la regió que es van enamorar durant la dana de València han tornat a anar com a voluntaris a Zamora
- La pluja deixa excursionistes atrapats en un refugi del Pedraforca
- Els fills de la Maite Cots protagonitzen la primera encesa de la Moscada infantil
- Mor l'actriu Verónica Echegui als 42 anys