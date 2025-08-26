Apareix mort un home de Manresa de 53 anys en una ruta del Pirineu d'Osca
Uns excursionistes l'han localitzat mentre feien una ruta i han avisat els serveis d'emergències
ACN
Un veí de Manresa de 53 anys ha estat trobat mort aquest dimarts al matí al Parc Natural de Possets-Maladeta, als Pirineus aragonesos. Un grup d'excursionistes ha avisat cap a les 11.30 hores el telèfon 112 que hi havia un home a la ruta del pic Perdiguero que no tenia signes vitals. Aquest és el cim culminant del massís del Perdiguero i es troba a la línia divisòria entre la vall de Benasc (l'Aragó) i el departament de l'Alta Garona (França),
En arribar-hi la Guàrdia Civil i els serveis mèdics han constatat que el muntanyista presentava signes no compatibles amb la vida i l'han evacuat fins a l'heliport de Benasc, a la Ribagorça. Els serveis funeraris l'han traslladat fins a l'Hospital Provincial d'Osca.
En rebre l'avís, la Guàrdia Civil d'Osca ha activat el GREIM de Benasc, la Unitat Aèria de Benasc i el metge del 061. El cos del veí de Manresa es trobava en una zona pedregosa del pic Perdiguero, que té una prominència de 621 metres i una altitud de 3.222 metres.
La Guàrdia Civil ha confirmat que, a l'espera de l'autòpsia, no sembla que hagi mort per cap caiguda i que l'hipòtesi més possible és que hagi mort per causes naturals. L'autòpsia es durà a terme a la seu de l'Institut de de Medicina Legal a Osca, situada a l'Hospital Provincial. Fonts policials també han confirmat que l'home feia la ruta en solitari i que han sigut un grup d'excursionistes que no anava amb ell qui se l'han trobat.
El trasllat s'ha fet en helicòpter ja que es trobava en una zona d'alta muntanya, on és impossible fer-hi arribar una ambulància i, en ocasions, ja és complicat portar-hi l'helicòpter.
Com és la zona?
El pic Perdiguero és un dels cims més emblemàtics del Pirineu. Hi ha diverses rutes d'ascens, com la que s'inicia a la vall de Literola o la de la vall de Remuñé. Es caracteritza per les vistes panoràmiques que ofereix el cim, des d'on es poden veure els cims més alts del Pirineu, com l'Aneto i el Posets.
