Cau un tros de l'arrebossat d’un balcó sobre un vehicle a Manresa
Veïns de la zona apunten a la caiguda d'un llamp com la causa de l'incident; aquesta hipòtesi no ha estat confirmada pel cos de Bombers
Els Bombers de la Generalitat han rebut aquest matí l’avís d’un fort soroll al carrer Tortonyes, 32, a Manresa. En arribar al lloc dels fets, han constatat que s’havia desprès un tros de l'arrebossat de l’últim balcó del tercer pis de l’edifici, que ha impactat directament sobre un vehicle estacionat a la via pública.
Alguns veïns de la zona han apuntat que el despreniment podria haver estat causat per l’impacte d’un llamp al voltant de 3/4 de 9 del matí, però aquesta hipòtesi no ha estat confirmada pel cos de Bombers, que encara treballa al lloc dels fets amb dues dotacions -una d'elles, una autoescala- per determinar les causes exactes de l’incident.
A hores d’ara, no consten ferits ni danys personals.
