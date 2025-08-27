Cau un tros de l'arrebossat d’un balcó sobre un vehicle a Manresa

Veïns de la zona apunten a la caiguda d'un llamp com la causa de l'incident; aquesta hipòtesi no ha estat confirmada pel cos de Bombers

Efectius dels Bombers treballant en el despreniment de l'arrebossat d'un balcó del carrer de les Tortonyes de Manresa

Efectius dels Bombers treballant en el despreniment de l'arrebossat d'un balcó del carrer de les Tortonyes de Manresa / Arxiu particular

Alba Díaz

Alba Díaz

Manresa

Els Bombers de la Generalitat han rebut aquest matí l’avís d’un fort soroll al carrer Tortonyes, 32, a Manresa. En arribar al lloc dels fets, han constatat que s’havia desprès un tros de l'arrebossat de l’últim balcó del tercer pis de l’edifici, que ha impactat directament sobre un vehicle estacionat a la via pública.

Alguns veïns de la zona han apuntat que el despreniment podria haver estat causat per l’impacte d’un llamp al voltant de 3/4 de 9 del matí, però aquesta hipòtesi no ha estat confirmada pel cos de Bombers, que encara treballa al lloc dels fets amb dues dotacions -una d'elles, una autoescala- per determinar les causes exactes de l’incident.

A hores d’ara, no consten ferits ni danys personals.

TEMES

