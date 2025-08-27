Un centenar de joves participen en la batalla de colles de la Festa Major Alternativa de Manresa
Enguany la competició ha comptat amb quatre grans colles amb noms de places del Barri Antic
Aquest dimecres la Festa Major Alternativa ha celebrat la batalla de colles, que enguany ha estrenat nou format. La cita ha començat a 2/4 de 7 de la tarda al Parc de la Seu i ha reunit prop d’un centenar de persones. Enguany, la batalla s'ha centrat en quatre colles amb noms de places del Barri Antic. El grup representant de la plaça Europa ha vestit de blau; els de la plaça Anselm Clavé, portaven un mocador groc lligat al canell amb un jersei vermell; la plaça Gispert s'ha identificat amb diferents tons verds i banderes del mateix color; i la plaça Major ha lluït roba lliure amb un mocador vermell al canell com a element comú.
Fins ara, cada any els participants s’hi apuntaven en grups d’amics, cosa que feia que fossin equips molt irregulars. Aquesta edició però, l’organització ha volgut barrejar la gent i crear colles més diverses, i així reforçar el caràcter comunitari de l’activitat.
Cada grup ha començat el recorregut a la plaça que representava i ha rebut un mapa amb cinc places assenyalades on havia de superar proves per poder sumar punts. Entre els reptes hi havia jocs d’equip com el Mur de Berlín (on tots els integrants havien de travessar un mur amb l’ajuda d’una corda), el quiz sobre l’Alternativa, el llançament d’espardenya i un puzzle de la formiga, amb les peces amagades per la plaça i personalitzades segons el color de cada colla. El màxim que podien aconseguir eren 800 punts.
Els punts s'han representat amb mongetes seques crues, que cada equip tenia en un got. Per tal de guanyar punts, les colles podien fer duels ràpids de pols, pedra-paper-tisores o dam dam dish. Una de les normes establertes era que les colles no podien ser atrapades a la plaça del seu propi nom.
La ruta ha culminat a la plaça de la Música, on tots els grups havien d’arribar havent completat les cinc proves. Allà s'han comptat les mongetes de cada colla per determinar la guanyadora, tot i que el més important era passar una bona tarda. La jornada ha acabat amb un sopar popular i un karaoke que ha allargat la festa fins a la nit.
