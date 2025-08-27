Universitat i Automoció
Dynamics acaba una excel·lent temporada amb el nou model elèctric
L’equip fa la 5a posició a la Formula Student Spain i la 8a en la competició de Croàcia, superant els seus rivals de la UPC Barcelona
L’equip de 44 estudiants de diferents graus d’enginyeria de la UPC de Manresa ha tancat la temporada 2024-2025 després de les tres actuacions a Holanda, Montmeló i Croàcia. Amb el DYN-09, el primer monoplaça amb motor elèctric que han fabricat, els manresans han signat un estiu de consolidació en la Formula Student, on han superat equips amb més experiència a la categoria i s’han posicionat com un dels referents de l’estat.
Del 4 al 10 de juliol, a Holanda, es van classificar a primera posició després de les potències alemanyes. A Formula Student Spain, van córrer al circuit Barcelona-Catalunya del 4 al 10 d’aquest mes. Allà, van assolir la 5a posició de la valoració final, situant-se cinc llocs per davant del següent equip català, la UPC Barcelona. Entre les proves, van destacar el quart lloc al test Endurance, la prova més dura i decisiva, així com el cinquè lloc a l’Autocross i a l’Efficiency. «Tant a Holanda com a Montmeló vam passar les inspeccions tècniques a la primera, cosa excepcional perquè molts equips es queden en aquest pas», explica un dels líders del grup, Abel Tardà.
Tan sols 24 hores després d’acabar a casa, de l’11 al 16 d’agost, l’equip manresà se situava al circuit de Bugatti Rimac, a Croàcia, on es van classificar vuitens de 27 equips. «Allà hi vam arribar ja cansats, són dies molt exigents en què costa descansar», reconeix Tardà. No obstant això, assegura que «el cotxe arribava molt preparat i les inspeccions van ser un pur tràmit». Els Dynamics van obtenir un 5è lloc en la prova d’Engineering Design, una de les més tècniques, i es van situar d’entre els 10 primers en les proves dinàmiques com l’Acceleration, Skidpad i Autocross.
La fase Endurance de Croàcia però, va quedar marcada per un incident mecànic que els va obligar a retirar-se abans d’acabar la primera volta. La prova consistia a fer 22 quilòmetres «analitzant-ho vam entendre que el cotxe no estava prou preparat per córrer tants quilòmetres de test». Així mateix, el líder explica que l’últim model de combustió que va fabricar Dynamics, el DYN-08, havia corregut a l’edició anterior «la meitat de quilòmetres» que han fet ara amb l’elèctric, i afegeix que a això «s’hi suma que l’elèctric pesa 50kg més». També admet que «les peces no estaven del tot optimitzades per aguantar-ho», però tot i així «el cotxe està fet amb bons materials i vam aconseguir un bon resultat».
L’èxit però, és gràcies a un bon treball en equip. Des del primer moment, els futurs enginyers treballen colze a colze per passar els exàmens que es necessiten fer per entrar a cada competició, el dia que es fan aquestes proves es coneix com el dia de quizzes. «Aquest dia ens separem per departaments i els líders repartim les preguntes, és el dia de més treball en grup». En aquestes proves competeixen contra uns 800 equips d’estudiants d’arreu del món, i enguany, Dynamics va superar per segon cop l’examen de Croàcia, el país que té més nivell després d’Alemanya i Àustria.
Temporada 25/26
«Alemanya és la millor competició de Formula Student, però està molt influenciada pel que volen les grans empreses del sector», explica Tardà. I malgrat assegurar que els agradaria molt poder córrer al país europeu més potent de l’automoció, la competició no acaba d’interessar al grup perquè «els cotxes que opten al 100% de la puntuació són vehicles que incorporen l’opció driverless», és a dir, els que poden superar les proves de forma autònoma, cosa que no és el cas del DYN-09.
No obstant això, un dels objectius que planteja l’equip de cara l’any vinent és anar a Àustria o repetir a Croàcia per tercer cop consecutiu. «A Alemanya competeixes contra els millors del món, però Àustria ara mateix és qui té el millor cotxe». El vehicle per excel·lència però, encara no té l’opció de conducció autònoma i és propietat dels estudiants de la Universitat de Graz.
En aquesta edició, l’equip de l’EPSEM no ha pogut fer podi, «però per ser l’any que estrenem l’elèctric està molt bé». A Montmeló van resultar classificar-se primers després dels estudiants alemanys, «van venir quatre equips d’allà que estan al Top 20 mundial, i nosaltres anem darrere d’ells», diu orgullós Tardà. És un fet curiós. Tant l’altre líder del grup, Manel Aguilera, com Tardà coincideixen en què «hi ha altres equips que fa anys que ho intenten a la categoria elèctrica i els hem superat».
Haver quedat cinquens aquí i vuitens a Croàcia ho consideren «una animalada», ja que els resultats de les competicions són deliberats per un jurat expert en el sector. «A Croàcia els jutges voluntaris són professionals de Bugatti Rimac», l’empresa sponsor de la competició que és una de les més importants dins del món de l’automoció ja que fabrica cotxes de rendiment.
10 anys de trajectòria i més
Fundat el 2015, l’equip Dynamics no ha parat de créixer i acumula una trajectòria marcada per l’ambició i la passió que els ha portat uns bons resultats, «gairebé abandonem tot el que hi ha a la nostra vida per centrar-nos només en Dynamics».
L’any passat ja van aconseguir 16 podis, i aquest 2025 han fet història amb el primer cotxe elèctric que fabrica el grup d’estudiants, que ha competit de amb els equips més punters del món. Ara bé, «la gran part de l’èxit que tenim no és pels coneixements tècnics, ni pels recursos, sinó per la pinya que fem que fa que el projecte surti endavant».
