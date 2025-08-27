Festa Major de Manresa 2025: què fer aquest dijous 28 d’agost?

Tallers de castells, música i exposicions, entre les activitats que es faran avui a la capital del Bages

La visita a la Manresa Desconeguda d'aquest dijous inclou el recorregut per les instal·lacions de l'històric cinema Atlàntida

Redacció

Manresa

La Festa Major de Manresa 2025 continua amb una nova jornada plena d’activitats per a totes les edats. Aquest dijous, 28 d'agost, la ciutat s’omple de cultura, música, tradicions i espectacles per viure intensament la festa. Consulta aquí tots els actes programats per avui per hores i ubicacions.

Dijous, 28 d’agost

El més destacat: Un dijous intens amb tallers, música i exposicions per descobrir tots els racons de Manresa.

  • 09:00 a 12:00 i de 17:00 a 20:00 – Visites a la Manresa Desconeguda (Inici: pati del Kursaal). Visita a l’interior del cinema Àtlàntida, aturat en el temps l’any 2012. Es podran veure les sales on manresans i manresanes van gaudir del cinema durant dècades i les sales de projecció on encara es conserva tot l’equipament tècnic.
  • 10:00 – Crea la teva papallona de paper (Casa de la Culla)
  • 18:00 – Miragegants (Pati de Casa Caritat)
  • 18:00 – Taller de castells (Plaça Major)
  • 18:00 – Tallers de dansa i portes obertes (Plaça de la Mel i c/ de la Mel, 8)
  • 19:00 – Lliurament de premis concurs de fotografia (Espai 7 del Casino)
  • 19:00 – Jazz i tapes (Pati del Teatre Kursaal)
  • 19:00 – Entrena diferent (Parc de l'Agulla)
  • 19:00 – Tríduum de pregària (Cripta de la Seu)
  • 19:00 – Peluxes (Jardins del Casino)
  • 19:30 – Inauguració “95è concurs exposició artistes manresans” (Espai 7)
  • 19:30 – Concurs de puzles en parelles (Plaça Fius i Palà)
  • 20:00 – Inauguració exposició Roser Blanch (Casino)
  • 20:00 – Concert d’orgue i tenora (Basílica de la Seu)
  • 20:30 – “Vine a ballar” (Plaça Sant Domènec)
  • 21:30 – El cor en dansa (Plaça Major)

