Festa Major de Manresa 2025: què fer aquest dijous 28 d’agost?
Tallers de castells, música i exposicions, entre les activitats que es faran avui a la capital del Bages
Redacció
Manresa
La Festa Major de Manresa 2025 continua amb una nova jornada plena d’activitats per a totes les edats. Aquest dijous, 28 d'agost, la ciutat s’omple de cultura, música, tradicions i espectacles per viure intensament la festa. Consulta aquí tots els actes programats per avui per hores i ubicacions.
Dijous, 28 d’agost
El més destacat: Un dijous intens amb tallers, música i exposicions per descobrir tots els racons de Manresa.
- 09:00 a 12:00 i de 17:00 a 20:00 – Visites a la Manresa Desconeguda (Inici: pati del Kursaal). Visita a l’interior del cinema Àtlàntida, aturat en el temps l’any 2012. Es podran veure les sales on manresans i manresanes van gaudir del cinema durant dècades i les sales de projecció on encara es conserva tot l’equipament tècnic.
- 10:00 – Crea la teva papallona de paper (Casa de la Culla)
- 18:00 – Miragegants (Pati de Casa Caritat)
- 18:00 – Taller de castells (Plaça Major)
- 18:00 – Tallers de dansa i portes obertes (Plaça de la Mel i c/ de la Mel, 8)
- 19:00 – Lliurament de premis concurs de fotografia (Espai 7 del Casino)
- 19:00 – Jazz i tapes (Pati del Teatre Kursaal)
- 19:00 – Entrena diferent (Parc de l'Agulla)
- 19:00 – Tríduum de pregària (Cripta de la Seu)
- 19:00 – Peluxes (Jardins del Casino)
- 19:30 – Inauguració “95è concurs exposició artistes manresans” (Espai 7)
- 19:30 – Concurs de puzles en parelles (Plaça Fius i Palà)
- 20:00 – Inauguració exposició Roser Blanch (Casino)
- 20:00 – Concert d’orgue i tenora (Basílica de la Seu)
- 20:30 – “Vine a ballar” (Plaça Sant Domènec)
- 21:30 – El cor en dansa (Plaça Major)
Descobreix totes les activitats de la Festa Major de Manresa 2025.
