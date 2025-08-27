El primer dia de Festa Major a Manresa, pendent del cel

Malgrat l’activació del pla Inuncat a Catalunya, el pronòstic per al Bages és favorable i permetria celebrar les activitats de dimecres sense incidències

Cues pel Tap Antic de Manresa l'any 2023

Cues pel Tap Antic de Manresa l'any 2023 / Oscar Bayona

Alba Díaz

Manresa

El primer vespre de la Festa Major de Manresa podria esquivar la inestabilitat meteorològica que afecta bona part del país. Malgrat l’activació del pla especial d’emergències per inundacions (Inuncat) per part de Protecció Civil, el Servei Meteorològic de Catalunya no preveu, de moment, pluges significatives a la comarca del Bages durant la tarda i el vespre d’aquest dimecres.

La jornada de dimecres s’iniciarà amb núvols variables i algun xàfec puntual, però a mesura que avanci el dia, la previsió indica que la situació s’estabilitzarà a Manresa. Això fa pensar que les activitats programades a partir de les 19 h es podrien dur a terme amb normalitat.

Entre els principals esdeveniments previstos per aquest dimecres hi ha la Ballada de Festa Major a la Plaça Major i el Tap’Antic al Centre Històric, amb inici a les 19 h, seguit per una sessió de zumba a la plaça Sant Domènec i una visita al Museu de l’Aigua i el Tèxtil a les 20 h. El vespre culminarà amb l’assaig a la fresca a la mateixa Plaça Major, a les 21 h. Totes aquestes activitats són a l’aire lliure, excepte la visita al museu, i podrien desenvolupar-se amb total normalitat si es manté la previsió actual.

Tot i aquest escenari favorable, els serveis d’emergència recomanen seguir de prop l’evolució del temps, ja que el pas d’una àrea d’inestabilitat afecta avui la meitat nord de Catalunya i podria derivar en canvis ràpids a escala local. En cas de qualsevol incidència o actualització, Protecció Civil farà comunicacions a través de les xarxes socials i els canals oficials.

