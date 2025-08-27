Ensurt nocturn a Manresa: un foc a la cuina obliga els veïns d'un bloc a sortir al carrer

Un incendi en un habitatge va mobilitzar cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat aquest dimarts a la nit a Manresa. L'avís es va rebre a les 23:53 hores per un foc a la cuina d'un domicili situat a la carretera de Santpedor. El foc es va originar per una olla oblidada al foc i va provocar una intensa fumera. Els Bombers van treballar durant mitja hora en les tasques d'extinció, revisió i ventilació del pis afectat.

A causa de l'incident, una persona va resultar afectada lleu per inhalació de fum i va ser atesa in situ pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), sense necessitat de trasllat hospitalari.

Tot i que no es va ordenar cap evacuació, diversos veïns del bloc van sortir al carrer de manera preventiva davant la presència de fum. Un cop els Bombers van donar per controlada la situació, van poder tornar als seus domicilis amb normalitat.

