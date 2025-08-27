Una investigadora d'UManresa participa en una recerca que conclou que els pacients respiratoris simptomàtics i el personal que els atén han de dur mascareta
El resultat de la investigació ha estat publicat a la revista científica 'Vaccines' i es basa en l'anàlisi de dades i una enquesta específica
Redacció
Un grup d'investigadors catalans entre els quals hi ha la metgessa manresana Anna Puigdellívol Sánchez, professora d'UManresa, ha publicat un article en una revista científica en què es conclou que els casos respiratoris simptomàtics facin servir mascareta i també el personal sanitari que els atengui.
El text, difós per la revista Vaccines, és fruit d'una recerca sobre covid persistent. De fet, com indiquen els propis autors, la malaltia pot durar anys, però se sap poc sobre la seva prevalença en relació al nombre d'infeccions dels pacients. Per això, l'estudi examina la prevalença de la malaltia en associació amb la quantitat d'infeccions i l'estat de vacunació de les persones.
De manera que aquests facultatius van començar per estudiar informació anònima sobre casos de covid de llarga durada, problemes trombòtics i polifarmàcia a partir del març del 2020, proporcionades pel Departament de Control d'Anàlisi de Dades per a la població assignada al Consorci Sanitari de Terrassa (CST). A més, es va analitzar les respostes a una enquesta específica de símptomes de la covid de llarga durada, la qual va ser distribuïda el març del 2024 a individus amb edats compreses entre els 18 i els 75 anys de la població del CST diagnosticada amb covid-19 el desembre del 2023.
Els pacients simptomàtics sospitosos de tenir aquest problema es van sotmetre a anàlisis de sang per excloure diagnòstics alternatius. I els resultats obtinguts van mostrar que la prevalença global detectada de covid llarga era del 2,4‰, amb una freqüència més alta entre les dones de 30 a 59 anys. L'enquesta, combinada amb les anàlisis de sang específiques, va permetre millorar les taxes de detecció en un 26,3%. La prevalença va ser de tres a deu vegades més alta en individus amb tres o més infeccions que no pas en aquells amb només una infecció registrada.
El nombre absolut d'esdeveniments trombòtics entre individus majors de 60 anys es va duplicar del 2020 al 2024, i es va produir tant en persones vacunades com en altres que no ho havien estat. Va passar el mateix amb aquells subjectes amb una infecció prèvia documentada i els participants en la recerca dels quals no constava aquest detall, inclosos pacients sense tractaments crònics.
En síntesi, el grup va trobar una relació entre la reinfecció per SARS-CoV-2 i la covid-19 llarga, i un augment postpandèmic d'esdeveniments trombòtics en totes les poblacions, independentment de la vacunació o la infecció prèvia. Aquesta constatació referma el diagnòstic continu de covid en casos sospitosos i l'ús de mascaretes per part dels treballadors sanitaris que tracten pacients respiratoris.
Els resultats suggereixen que el diagnòstic i la prevenció de la propagació de la covid-19 s'haurien de mantenir en casos sospitosos per reavaluar els futurs problemes per covid de llarga durada i el risc cardiovascular, i que els treballadors sanitaris que atenen pacients respiratoris haurien de continuar portant mascaretes protectores.
