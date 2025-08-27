L’Ajuntament de Manresa va rebre l’any passat 107 queixes motivades per coloms
A Manresa s’estima que hi ha 3.200 exemplars un 17,5% menys que fa quatre anys, però per sobre de la mitjana aconsellada
La gestió de plagues en l’àmbit urbà també inclou els coloms. La manca de depredadors naturals, el fet que es reprodueixi amb molta facilitat i l’abundància d’aliments ha fet que es converteixin en un veí més de Manresa tot i que hi ha una sobrepoblació i això pot generar problemes. L’any passat l’Ajuntament va rebre 107 queixes per denunciar, sobretot, persones que els donen aliment, finques que s’han convertit en llocs on fan estada, punts amb acumulació d’excrements i problemes de sorolls.
Segons la memòria de la Unitat de Salut del consistori manresà corresponent al 2024, al llarg de tot l’any es van dur a terme diverses actuacions per mantenir sota control el cens de la població de coloms a la ciutat.
Bàsicament es realitzen tres accions. Una d’elles és fer pedagogia entre persones que els donen menjar per evitar que ho continuïn fent. En aquest cas es recorda que alimentar coloms tant en espais públics com privats no està permès pels efectes que té en la població d’aquestes aus i en l’entorn. Alimentar coloms pot ser sancionat amb una multa.
També es fan tancaments o bé es requereix a propietaris a fer-ho, en punts d’edificis on fan estada perquè no hi puguin entrar. Finalment, es capturen exemplars amb gàbies trampa en aquells llocs on la seva presència constitueix un problema.
El risc que els coloms puguin transmetre alguna malaltia a les persones és molt baix, però no és nul. Així mateix, els excrements de coloms constitueix un seriós problema per als elements arquitectònics i monuments, ja que són molt corrosius.
3.200 coloms a Manresa
A Manresa s’estima que hi ha uns 3.250 coloms, segons un cens encarregat per l’Ajuntament que es va dur a terme entre els mesos d’abril i maig d’aquest any. L’últim recompte es va dur a terme el 2021, i llavors se’n van observar 3.949. Durant aquest període de temps, doncs, hi ha hagut una reducció del 17,5%. Tot i així encara n’hi ha massa. La mitjana recomanada és d’entre 300 i 400 exemplars per quilòmetre quadrat. Segons el darrer cens a Manresa n’hi hauria 628.
