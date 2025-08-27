Manresa ha atès 300 alertes per plagues urbanes en un any: rosegadors, insectes i coloms en espais públics
L’any 2024 l’Ajuntament va rebre prop de 300 avisos per molèsties causades, sobretot, per ratolins i rates
REDACCIÓ
El control de plagues urbanes, tant en els edificis municipals com a la via pública, és una de les funcions assignades als ajuntaments. En el cas de Manresa, la memòria de l’any 2024 de la Unitat de Sanitat del consistori manresà mostra la xifra més alta registrada els darrers anys pel que fa als avisos de ciutadans per plagues de rosegadors -ratolins i rates-, paneroles, vespes i abelles.
En aquests casos l’Ajuntament té la responsabilitat de garantir la salubritat i l’absència de molèsties. Durant l’any 2024 es va realitzar un control periòdic a 57 dependències municipals. A part d’aquest servei, es van rebre 295 demandes per part dels ciutadans. Es van fer via 010, el telèfon d’atenció a la ciutadania, o bé directament a la Unitat de Sanitat.
Rosegadors al capdavant
D’aquestes 181 feien referència a rosegadors, tant rates com ratolins; 63 a paneroles; 45 a vespes o bé abelles tot i que cal tenir en compte que en 30 casos responien a la vespa asiàtica; 3 a formigues i 11 per problemàtiques diverses relacionades amb altres insectes.
Tècnics municipals van visitar les zones afectades en tots els casos que es van denunciar, i es va actuar a la via pública sempre que va ser possible per garantir la salubritat i l’absència de molèsties. En el cas d’habitatges particulars, se n’han de fer càrrec els propietaris.
Les 295 demandes és la xifra, en conjunt, més alta en relació amb els darrers anys. L’any 2020 hi va haver un nombre una mica més alt pel que fa a la presència de rosegadors, però la quantitat total d’avisos no va arribar als prop de tres-cents de l’any passat. Així mateix, hi va haver un nombre més baix de comunicacions per paneroles, vespes i abelles.
Punts de controls
L’any 2016 es va tocar sostre amb més de dos-cents avisos per la presència de rosegadors i la xifra ha anat decreixent fruit del pla de control més exhaustiu que s’està realitzant i d’un augment de punts de control a la ciutat.
Malgrat això es manté el pols contra la presència de rosegadors i un exemple recent d’això és l’actuació que l’Ajuntament porta a terme al sector Concòrdia per desratitzar una zona verda. Els veïns van denunciar que al parc que queda entre els carrers de Bertran de Castellbell i de Bernat de Sallent, per sobre de la Universitat Politècnica de Catalunya a Manresa, hi volten rates. L’Ajuntament hi va posar paranys i va restringir l’accés amb tanques.
La memòria d’activitat corresponent a l’any 2022 detallava que s’havien rebut 217 demandes de servei per part dels ciutadans, de les quals 128 feien referència a rosegadors, 32 a paneroles, 32 a vespes o abelles, 11 a formigues i 18 per problemàtiques diverses amb altres insectes.
Irromp la vespa asiàtica
Aleshores, el 2022, no s’esmentava la vespa asiàtica mentre que l’any passat l’Ajuntament va rebre una trentena els avisos per la seva presència a la ciutat. De fet, de les 45 comunicacions per denunciar plagues de vespes i abelles que hi va haver el 2024, 30 corresponien a vespa asiàtica.
A Manresa se’n van localitzar al camí dels Corrals i a can Font, concretament al camí que segueix el ramal de la Séquia darrera els dipòsits nous. També se n’han localitzat a la Fàbrica dels Panyos, al Congost i al jardí de la part posterior del convent de Santa Clara.
Pel que fa a les paneroles, l’Ajuntament rep entre trenta i seixanta comunicacions a l’any. Recentment, es va fer públic que a panerola americana (Periplaneta americana), un gran escarabat de color vermellós, pràcticament ha culminat la seva expansió per Catalunya i la resta d’Espanya i ja és present en el 90% de les províncies. Els únics llocs en els quals no ha estat detectada són Àlaba, Àvila, Sòria, Terol i Zamora. Segons un recent estudi científic, durant l’última dècada, la colonització d’aquest insecte s’ha accelerat, en bona part, per les elevades temperatures.
Problemes sanitaris i pèrdues econòmiques
Per una plaga s’entén que un conjunt d’éssers vius poden ocasionar problemes sanitaris, perjudicis o fins i tot pèrdues econòmiques al conjunt de la ciutadania en el cas que hi hagi una sobre població d’aquests animals o bé que per les seves característiques acostumen a poder causar molèsties.
Segons l’Ajuntament de Manresa, en el cas de les plagues urbanes, les més comunes i també les que més es denuncien, són les de rosegadors -ratolins i rates-, les paneroles i aus com els coloms i fins i tot els estornells.
També hi ha plagues emergents com les que causen la mosca negra i el mosquit tigre.
En aquest darrer cas l’Ajuntament de Manresa porta a terme campanyes de prevenció i i informació amb l’objectiu de controlar la seva presència. Es fa controlant, en la mesura que sigui possible, la seva reproducció evitant l’acumulació d’aigua estancada. El mosquit tigre és una espècie invasora propvinent del sud-est asiàtic que es va localitzar a Catalunya per primera vegada el 2004, concretament a Sant Cugat del Vallés. A partir d’aquí es va estendre per tot el Principat. Es considera que en l’actual situació, és impossible la seva erradicació.
