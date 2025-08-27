El manresà mort al Pirineu aragonès és una de les 15 víctimes mortals a la zona aquest estiu
El difunt és Josep Àngel Flores, veí de Manresa de 53 anys, que va ser trobat sense vida mentre feia una ruta pel pic Perdiguero, al Parc Natural de Possets-Maladeta
La principal hipòtesi és que va morir per causes naturals, ja que no presentava cap ferida que correspongués a una possible caiguda
El Pirineu aragonès ha viscut enguany un estiu negre, amb una quinzena de morts i centenars de rescats aquest estiu. La mort del manresà Josep Àngel Flores de 53 anys, com ha confirmat aquest diari, que va tenir lloc ahir mentre feia la ruta del pic Perdiguero, al Parc Natural de Possets-Maladeta, és la darrera de moltes tragèdies que s'hi han viscut els darrers mesos. El cos del difunt, que feia la ruta en solitari, va ser trobat per un grup d'excursionistes que passaven per aquell mateix tram. Com explica la Guàrdia Civil, la hipòtesi de més pes és que va morir per causes naturals, ja que no presentava cap ferida que respongués a una possible caiguda.
Sense anar més lluny, només dos dies abans de la troballa del cos del manresà, aquest diumenge va morir un altre home, veí de Saragossa de 72 anys, a Torla-Ordesa, a uns cinquanta quilòmetres del Perdiguero, després de patir una parada cardiorespiratòria quan feia l'ascensió del pic Pilupín. Només durant la setmana passada, el Grup de Rescat i Intervenció en Montanya (GREIM) van efectuar 18 operacions de rescat més, deu de les quals durant el cap de setmana. La majoria van ser per caigudes o lesions, però altres van ser per problemes de fatiga o fruit de l'esforç. També hi va haver un cas d'una parapentista que va patir una incidència durant el vol.
El passat 11 d'agost, també al Parc Natural de Posets-Maladeta, va morir un home de 26 anys, de Pamplona, que va tenir un accident al pic Russell, a escassos quilòmetres del Perdiguero.
També, fa un mes, l'americà Cole Handerson va desaparèixer al Parc Nacional d'Ordesa i Mont Perdut. El seu cos va ser recuperat fa pocs dies. El mes passat també va morir un muntanyista madrileny en patir un accident a la Peña Foratata, al municipi de Sallent de Gállego.
Durant els mesos de juny i juliol es van registrar més de 150 rescats al Pirineu aragonès, i hi va haver una desena de morts.
Vinculat a Sant Fruitós de Bages
Flores, l'excursionista manresà que es va trobar mort al Pirineu aragonès va estar estretament vinculat amb el municipi de Sant Fruitós de Bages. Com han confirmat fonts de l'Ajuntament del municipi bagenc, va estudiar a l'escola concertada Paidos, on havia jugat al seu equip de bàsquet.
