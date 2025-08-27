La pluja refreda un Tap'Antic de bogeria
El Barri Antic de Manresa s'ha omplert aquest dimecres al vespre de cues de gent que buscava tastar les ofertes de tapes més llamineres
Una tapa en una mà, una beguda a l'altra i a fer cua durant una bona estona. Aquesta és la imatge que aquest dimecres al vespre omple els carrers del Barri Antic de Manresa. La ciutat, que està de festa major, ha celebrat el Tap'Antic 2025. Un esdeveniment molt llaminer pels manresans i persones de la comarca que no dubten a fer les cues que faci falta per gaudir de l'oferta de tapa més beguda per 4 euros que ofereixen els bars i restaurants del Barri Antic.
Els protagonistes de la nit han estat sense dubte les cues, la pluja i les tapes. Les cues han estat inevitables. Cap a les 9 del vespre, la cua del cau de l'Ateneu, per exemple, arribava fins a la Plana de l'Om i gairebé fins al carrer de Sant Miquel. De fet, a les 10 de la nit, les 1.000 tapes que havien preparat ja s'havien acabat. Quan gairebé tocava l'hora punta del Tap'Antic, els trons han començat a ressonar pels carrers del barri antic. La descàrrega que han fet, ha estat curta, però suficient perquè les cues es rebaixessin durant una estona, i, perquè de pas, refresqués una mica la temperatura.
Gent de totes les edats
El Tap'Antic no té una edat mitjana, aplega grups de totes les edats que, escampats pels 24 establiments que hi participen, fan la ruta amb les tapes que els semblen més atractives. Un grup de cinc persones de 70 anys, quan encara no feia una hora que el tapeig havia començat, ja portaven un recorregut de dos bars i estaven fent cua per un altre. La Carme, explica que encara els hi queden per provar unes quantes tapes "tinc expectativa pel rissoto de ceps i pel panet de galta de porc".
Per a moltes persones, és una activitat obligatòria durant la festa major manresana. El Josep Maria, de 55 anys ve des dels inicis. Per a ell, a més de les tapes, que opina que cada cop són més sofisticades, la participació de la gent i el fet que tothom es trobi és el que més l'atrau d'aquesta iniciativa. De fet, l'ambient no es pot negar, Manresa fa goig, i els ciutadans ho noten: "veure aquest ambient del Barri Antic és molt maco, m'agradaria que fos així mes sovint", diu el Cristian, que va amb un grup de 10 persones que tenen entre 40 i 50 anys. Un grup de joves de 22 anys també coincideixen amb aquestes afirmacions: "Fa il·lusió veure Manresa plena de gent".
Pels bars i restaurants també és tot un esdeveniment. Josep Ferrer, propietari del Toni's explica a Regió7 que "és una bogeria de gent, només començar han vingut moltíssimes persones i ja s'han començat a fer moltes cues".
Amb tot, els carrers del Barri Antic Manresà s'han convertit per un vespre en el punt de trobada de les tapes, la gent i el bon ambient.
