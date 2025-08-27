Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Guàrdia Civil investiga la mort d'una veïna de Manresa en caure d'un cotxe en marxa a Osca

Els fets van tenir lloc el dia abans que un altre manresà aparegués mort al pic aragonès de Pedriguero

La carretera d'Esqueda on la dona de Manresa s'ha precipitat d'un cotxe

La carretera d'Esqueda on la dona de Manresa s'ha precipitat d'un cotxe / GSV

Andrea Izquierdo

EFE

Huesca

Una dona de 44 anys, veïna de Manresa, que viatjava de copilot en un turisme ha mort a conseqüència de les greus ferides sofertes després de caure des del seu cotxe sobre la calçada de la carretera A-132, a l'altura de la localitat d'Esquedas, al municipi de la Sotonera. La dona va traspassar poc més de vint-i-quatre hores abans de l'aparició del cos d'un altre veí de la capital del Bages al pic Perdiguero, al Parc Natural de Possets-Maladeta.

Segons han informat fonts de la Guàrdia Civil aquest dimecres, el succés, que investiga la unitat orgànica de Policia Judicial del Cos a Osca, va tenir lloc dilluns passat a l'altura del quilòmetre 14 de l'eix viari esmentat i va ser vist per diversos conductors, que van donar la veu d'alerta als serveis d'emergència.

La dona ha estat traslladada pels serveis sanitaris a un centre hospitalari de Saragossa, on ha mort unes hores després a conseqüència de la gravetat de les ferides que es va produir en saltar del vehicle on viatjava.

El cos de la dona ha estat traslladat a les dependències de l'Institut de Medicina Legal d'Aragó a Osca per practicar-ne l'autòpsia, a petició del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 2 de la capital altaragonesa, que dirigeix les indagacions.

Dos morts en poc més d'un dia

Paral·lelament a la mort de la manresana en caure d'un vehicle, un veí de Manresa de 53 anys va ser trobat mort aquest dimarts al matí al Parc Natural de Possets-Maladeta, als Pirineus aragonesos. Un grup d'excursionistes va avisar cap a les 11.30 hores el telèfon 112 que hi havia un home a la ruta del pic Perdiguero que no tenia signes vitals. Aquest és el cim culminant del massís del Perdiguero i es troba a la línia divisòria entre la vall de Benasc (l'Aragó) i el departament de l'Alta Garona (França).

