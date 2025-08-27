Zelenski a sor Lucía: "Agraeixo tot el que fan; la pau és urgent"
Els president d'Ucraïna va coincidir amb la monja establerta a Manresa en una trobada a Kíiev on li va anunciar que "ens veurem aviat" i li va fer una abraçada
Caram presentarà el pròxim 23 de setembre el documental titulat Ucraïna, Resistència i Esperança, en col·laboració amb Movistar Plus
Sor Lucía havia estat informada en més d'una ocasió que el president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, està al cas del treball solidari que duu a terme des de Manresa a favor del poble ucraïnès. El primer viatge a aquest país el va fer amb una furgoneta per anar a buscar persones civils que fugien de la guerra el març del 2022. Aquesta setmana ha fet el viatge humanitari número 39 a Ucraïna, que, per primera vegada, ha inclòs una trobada amb Zelenski. Ambdós van coincidir en una celebració interreligiosa per la pau a Kíiv. En acabar, explica sor Lucía a Regió7, van compartir un moment amb el president del país en guerra, que li va dir "agraeixo tot el que fan; la pau és urgent. Després, em va dir que 'ens veiem aviat' i em va fer una abraçada". Al marge del treball humanitari que duu a terme la monja, explica que també estava assabentat del documental Ucraïna, Resistència i Esperança que, en col·laboració amb Movistar Plus, "presentarem el 23 de setembre".
La distinció estatal la hi donarà quan vingui a Espanya
Caram explica que en aquest viatge, a més d’acompanyar de retorn alguns ferits, "teníem un encàrrec especial: participar en un dinar i en una oració interreligiosa per la pau, a la qual havia estat convidada des de l’Oficina del President i l’Ambaixada d’Espanya". En un primer moment, estava previst que fos l’ocasió en què Zelenski li lliurés la distinció de l’Orde de la Princesa Olga, anunciada el febrer passat, un premi estatal "per la seva important contribució personal a l'enfortiment de la cooperació interestatal, el suport a la sobirania i a la integritat territorial d'Ucraïna i la popularització de l'estat ucraïnès al món". Tanmateix, "poques hores abans de sortir, ens van informar que tenia previst viatjar aviat a Espanya i que desitjava que ens poguéssim trobar llavors per parlar personalment amb més tranquil·litat i fer-me l’entrega de la medalla en un acte que li donés més rellevància".
Igualment, comenta la religiosa, "vam participar activament en la trobada, així com en diverses reunions de les quals també n’estava al corrent el president. Entre elles, vull destacar la reunió amb l’equip del Defensor del Poble, especialment en allò que fa referència als drets humans i a la infància".
Més de mil participants amb representants de 50 països
L'Oració Interreligiosa per la Pau, celebrada a Kíiv el 25 d’agost en el marc del Dia de la Independència, va aplegar més de mil participants i representants de més de 50 països. A més del president Volodímir Zelenski, hi van assistir figures internacionals com Keith Kellogg, enviat especial del president dels Estats Units per a Ucraïna; el primer ministre de Noruega, Jonas Gahr Støre; i el polític nord-americà Bob McEwen, juntament amb líders religiosos i socials de diverses confessions. "Va ser un clam compartit a favor de la pau i de la llibertat", remarca sor Lucía.
Fa notar que, "en aquests moments en què el món està profundament preocupat per la pau a l’Orient Mitjà i per la pau que s’espera a Ucraïna, pregar junts ha estat un moment d’una gran importància, un signe de germanor i d’esperança compartida que ens confirma en el desig de continuar treballant junts fins que arribi la pau justa i duradora".
Trobada amb infants que havien estat en captivitat a Rússia
En el marc d’aquest viatge, sor Lucía també va mantenir una reunió "molt significativa amb infants que havien estat en captivitat a Rússia i que ens van explicar en primera persona la seva experiència. Els seus testimonis són un crit de justícia i ens comprometen encara més a seguir treballant per la defensa dels nens i nenes víctimes d’aquesta guerra cruel", remarca la monja.
En acabar el seu discurs, "vaig tenir l’oportunitat de saludar personalment el president Zelenski. Em va impressionar la rapidesa amb què em va identificar, el seu sincer agraïment i, sobretot, l’abraçada profunda i sentida que em va donar. Em va assegurar que ens veuríem aviat. Jo li vaig agrair perquè Ucraïna, no sols defensa la seva terra i el seu poble, sinó també els valors democràtics i les fronteres d’Europa. Li vaig manifestar que, des de la Fundació del Convent de Santa Clara [de Manresa], continuarem treballant al costat dels infants i dels ferits, cosa que ell va agrair de tot cor".
"Va ser una trobada breu, però molt intensa"
Constata que "va ser una trobada breu, però molt intensa, que va deixar en mi una connexió profunda. Zelenski estava perfectament al corrent de la nostra tasca amb la Guàrdia de Frontera i amb els infants, així com del documental Ucraïna, Resistència i Esperança que, en col·laboració amb Movistar Plus, presentarem el 23 de setembre i que vol mostrar la guerra narrada des de les víctimes".
Conclou que "amb il·lusió i compromís, esperem la pròxima trobada amb el president, convençuts que aquest camí de fraternitat i ajuda compartida és una manera de seguir treballant fins que arribi una pau justa, estable i duradora".
