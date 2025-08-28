Barrets de Correfoc sota un pentagrama
El cartell d’enguany, dissenyat per Maiol Baraut, vol representar un dels actes més populars de la festa major
Un riu de barrets de Correfoc avançant sota un pentagrama de música és la imatge que il·lustra el cartell de la Festa Major de Manresa 2025.
El dissenyador gràfic per al cartell d’enguany és Maiol Baraut, i la seva inspiració està basada en la seva pròpia experiència: «Durant molts anys, amb la família, hem mirat el Correfoc des del balcó de casa, a la Plana de l’Om. És una imatge que tinc molt present: un riu de barrets que pugen i baixen pel carrer, entre fum i foc. És segurament, un dels moments més memorables que tinc de la Festa Major». Baraut, tot i que hi ha participat en diverses ocasions, pensa que «el fet de veure-ho des de dalt d’un balcó sempre m’ha fet adonar de la magnitud que el Correfoc té i el moviment de gent que genera».
Per aquest motiu, el cartell d’enguany vol il·lustrar aquesta imatge tan característica de la festa major manresana. «El riu de barrets, com els que porten els participants del Correfoc, vol representar les notes i el ritme sobre un pentagrama musical, que al mateix temps representa els carrers del barri vell de Manresa per on passa la festa popular». Pel que fa als colors escollits, Baraut explica a Regió7 que han estat triats «seguint la colorimetria del fum i el foc». I les formes que es configuren en el conjunt del cartell, volen recordar «els edificis del barri vell, de la capital bagenca».
Així doncs, el cartell final d’enguany és la representació d’un dels actes més populars de la festa major. «El protagonisme el té la gent i el lloc on es fa. I el simbolisme que hi ha darrere és que les persones són la música de la festa» explica Baraut.
Un cop va rebre l’encàrrec, ell i el seu estudi van tardar quatre setmanes a elaborar-lo: «Les tres primeres per buscar i definir el concepte del cartell l'última per donar-li el disseny i format final» diu.
Maiol Baraut és dissenyador gràfic des de fa gairebé 30 anys. Fa set anys, va començar el seu propi estudi de disseny: unics.cat. El gestionen entre ell, que porta el tema del disseny, i la seva companya, Zulima Martínez, que s’encarrega de la comunicació. . Per a ell, és un honor i un orgull que «l’Ajuntament i l’Associació Manresa de Festa hagin confiat en nosaltres per a elaborar per primera vegada el cartell de la festa major de la ciutat on he viscut gairebé tota la meva vida».
