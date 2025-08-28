Un centenar de persones fan body art en homenatge a la Txell Fusté
L’acte ha combinat exercici, aire pur i emoció en record a la impulsora del gimnàs manresà Entrena Diferent
Unes cent persones han participat aquest dijous a la tarda a la sessió Entrena Diferent, de body art al Parc de l’Agulla per recordar Txell Fusté, impulsora del gimnàs amb el mateix nom. L’homenatge, dins del marc de la Festa Major de Manresa, ha estat presentat per la santfruitosenca Gisela Baraldés, que ha cedit la paraula al regidor d’Esports, Anjo Valentí. Valentí ha aprofitat l'avinentesa per agrair la tasca “a tots els voluntaris, bombers, equips del GRAE que van passar hores fent l'operació de rescat” i la presència de la família de Fusté. També ha anunciat que la Cursa de la Dona de l’any vinent, que arribarà a l’11a edició, acollirà el primer Memorial Txell Fusté.
Amb els peus descalços sobre les estoretes i respiracions profundes, la vetllada ha recordat l’esperit de les classes de Fusté, centrades en la connexió entre el cos i la ment. “Un somriure Manresa, que la Txell voldria un somriure!" ha animat l'Olga, qui ha pres el relleu de l’activitat després de l’escalfament. Les persones que passejaven pel parc paraven a veure l’activitat. Fins i tot, una noia que havia vingut sense material per seguir la classe, es va deixar endur per l’ambient i es va sumar espontàniament a l’homenatge.
