Educació
El col·legi Mare de Déu del Pilar de Manresa estrena mobiliari nou
Redacció
Manresa
El col·legi Mare de Déu del Pilar, durant el curs 2024-2025 va digitalitzar les aules del col·legi. Aquest estiu, ha estat preparant les instal·lacions pel curs vinent, que començarà d’aquí poc, i han inclòs algunes millores en el mobiliari.
