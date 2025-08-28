La festa del foc guanya quilos de pirotècnia i més participants
La Mostra del Correfoc és ideal per conèixer les bèsties i dimonis que protagonitzen el darrer acte de la festa gran, que arriba a la 41a edició amb novetats, homenatges i l’aniversari de la Mulassa
El Correfoc de la Festa Major de Manresa arriba a la 41a edició amb novetats destacades. Per una banda, hi haurà més quilos de pirotècnia i, per l’altra, més persones per fer-la petar. Tot plegat, explica Jesús Garcia, de la colla del Drac, que enguany ocupa el paper de cap del Correfoc després de 22 anys lligat a Xàldiga, es fa amb l’objectiu de fer més lluït el recorregut de foc entre les places que acullen les moscades. També en alguna plaça hi ha novetats. Considera que, després de 40 anys, és hora que el Correfoc vagi a més any rere any. Més pirotècnia i més ambició.
En total, l’entitat disposa en aquesta ocasió de 350 quilos de pirotècnia, repartida en els diferents actes que organitza: la Moscada i el correfoc infantil, que van tenir lloc diumenge passat; la Mostra del Correfoc, aquest dissabte, a 2/4 de 10 del vespre, a la plaça Major, que és una ocasió immillorable per conèixer de prop les bèsties, com la Mulassa, que fa 40 anys, i dimonis; i dilluns, l’últim dia de la festa gran de Manresa, el Correfoc. En aquests dos actes, igual que ja es va fer en la Moscada, es retrà homenatge a la mestra Maite Cots i a Txell Fusté, que regentava un gimnàs a Manresa. Les dues han traspassat quan encara no tocava i tenien molta relació amb Xàldiga. Cots, diu Garcia, en formava part feia més de 30 anys, i Fusté era de la colla de Moixogants en feia 15. A la Mostra del Correfoc, l’homenatge es farà a la meitat de la vetllada, i, en el cas del Correfoc, abans de començar. Cal ser puntuals!
Més pirotècnica, per petició de Xàldiga a l’Ajuntament, i més gent. En concret, cinc Moixogants més amb les seves corresponents carretilles amb la idea que en els trajectes de plaça a plaça hi hagi més foc i, per tant, quedi més lluïda la cercavila. Amb aquest mateix objectiu, hi haurà novetats a la plaça d’en Creus i a la Gispert. A la primera, es farà una moscada conjunta i més concentrada de les figures. Pel que fa a la Gispert, en lloc d’agafar la farola que hi ha en aquest espai com a punt de referència per girar al voltant, s’ocuparà tota la superfície de la plaça, la qual cosa donarà més amplitud a la moscada.
Faran possible la Mostra i el Correfoc les persones que formen part de Xàldiga, que dilluns arribaran a les 250, a banda del personal dels diferents serveis (Creu Roja, Protecció Civil, personal mèdic...), que augmenten la xifra a més de 300 persones.
Com que cada vegada hi ha més gent que vol anar a veure el Correfoc, però que no hi participa directament, Garcia remarca la importància de mantenir les distàncies: no ficar-se a les places on hi ha les moscades i seguir-les des dels vials que hi aboquen, i fer cas al personal del SAC (Servei d’Ajuda al Correfoc) i a les falques de veu que sonen al llarg del recorregut, que inclourà un canvi per les obres al carrer de Santa Maria que allargarà un xic el trajecte fins a la Gispert.
Divendres passat es va traslladar el bestiari a l’Anònima i a l’edifici d’Arts i Oficis i dilluns al matí s’instal·larà la pirotècnia fixa. Per a l’aniversari de la Mulassa s’han fet uns mocadors especials i Xàldiga ha estrenat pàgina web. Tot a punt per a l’acte que dona més personalitat a la festa gran de Manresa.
